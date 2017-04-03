МИНСК, 4 апр – Sputnik. Будущая роботизация и изменения на рынке труда не приведут к потере сотрудниками рабочих мест, уверен главный советник федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Себастиан Юбелиус.



© Sputnik Кирилл Каллиников Минтруда отправит безработных на оплачиваемые общественные работы

Юбелиус выступил в аудиториях Белгосуниверситета для представителей белорусского Минтруда, участников профсоюзов и будущих специалистов в сфере мировой экономики. Как отметил эксперт, в мире начинается четвертая промышленная революция, которая начинает менять рынок труда в Германии и скоро, вероятно, отразится и на положении дел в Беларуси.

"Люди часто боятся, что с его рабочим местом что-то произойти, и для этого надо что-то делать. Наше министерство проводило кинофестиваль, через который рассказывало об инновациях и работе и показывало, что нечего опасаться", – привел пример он.

Юбелиус привел в пример фильмы 1970-х годов, в которых предрекалась потеря тысяч рабочих мест из-за массового использования компьютеров. Немецкий чиновник уверен: все эти заявления были излишними.

Специально для Sputnik советник Минтруда ФРГ рассказал о том, как в стране трудоустраивают мигрантов, в том числе беженцев.

"В Германии уже существует и будет нарастать нужда в квалифицированных кадрах. Тех мигрантов, которые приезжают к нам как беженцы, мы готовы и хотим интегрировать в наш рынок труда. Поэтому немецкие власти готовы инвестировать в мероприятия профессиональной подготовки, чтобы у них появилась профессия", – рассказал Sputnik Юбелиус.

Чиновник отметил: многие из мигрантов – молодые люди, которым только предстоит получить профессиональное образование, и в этом им помогает федеральное правительство. "Мы готовы всеми силами этому содействовать, чтобы найти для них достойное место на нашем рынке труда", – отметил он.

"Кроме того, в целом Германия стремится стать привлекательной страной для миграции высококвалифицированных специалистов уже сейчас", – заключил он и заверил, что без работы при желании никто не останется.