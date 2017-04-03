﻿ Минтруда Германии: о работе будущего и местах для мигрантов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда Германии: о работе будущего и местах для мигрантов

04.04.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Будущая роботизация и изменения на рынке труда не приведут к потере сотрудниками рабочих мест, уверен главный советник федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Себастиан Юбелиус.

Минтруда Германии: о работе будущего и местах для мигрантов
© Sputnik Кирилл Каллиников
Минтруда отправит безработных на оплачиваемые общественные работы

Юбелиус выступил в аудиториях Белгосуниверситета для представителей белорусского Минтруда, участников профсоюзов и будущих специалистов в сфере мировой экономики. Как отметил эксперт, в мире начинается четвертая промышленная революция, которая начинает менять рынок труда в Германии и скоро, вероятно, отразится и на положении дел в Беларуси. 

"Люди часто боятся, что с его рабочим местом что-то произойти, и для этого надо что-то делать. Наше министерство проводило кинофестиваль, через который рассказывало об инновациях и работе и показывало, что нечего опасаться", – привел пример он.

Юбелиус привел в пример фильмы 1970-х годов, в которых предрекалась потеря тысяч рабочих мест из-за массового использования компьютеров. Немецкий чиновник уверен: все эти заявления были излишними.

Специально для Sputnik советник Минтруда ФРГ рассказал о том, как в стране трудоустраивают мигрантов, в том числе беженцев.

"В Германии уже существует и будет нарастать нужда в квалифицированных кадрах. Тех мигрантов, которые приезжают к нам как беженцы, мы готовы и хотим интегрировать в наш рынок труда. Поэтому немецкие власти готовы инвестировать в мероприятия профессиональной подготовки, чтобы у них появилась профессия", – рассказал Sputnik Юбелиус.

Чиновник отметил: многие из мигрантов – молодые люди, которым только предстоит получить профессиональное образование, и в этом им помогает федеральное правительство. "Мы готовы всеми силами этому содействовать, чтобы найти для них достойное место на нашем рынке труда", – отметил он.

"Кроме того, в целом Германия стремится стать привлекательной страной для миграции высококвалифицированных специалистов уже сейчас", – заключил он и заверил, что без работы при желании никто не останется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению представителя Минтруда, даже беженцев можно обеспечить работой – после их переподготовки и повышения квалификации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Здесь я принесу больше пользы". Месяц работы оппозиционера Дашкевича в деревенском центре культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика