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Брат пострадавшего во время теракта в Питере белоруса: "Уже ходит, просил к нему не приезжать"
04.04.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by
В списке пострадавших во время теракта в питерском метро — 53-летний Юрий Шушкевич из Волковыска. Мужчина пять лет назад уехал на заработки в Россию и днем 3 апреля ехал по делам. Он оказался в эпицентре взрыва, но, к счастью, остался жив.
— После того, что произошло, брат чувствует себя удовлетворительно, я бы сказал хорошо. Это вообще чудо, что он был рядом с эпицентром, и выжил, — рассказывает TUT.BY Владимир Шушкевич, родной брат пострадавшего во время теракта в питерском метро. — Да, есть ранения: головы, руки, ноги, но на ногах уже ходит.
— Вы сегодня разговаривали с Юрием?
— Да, он позвонил с чужого телефона, потому что сразу после ЧП забрали его белье и личный мобильный.
— Юрий часто пользуется этой линией метро?
— Вряд ли, он живет не в самом центре, а в Ломоносово, под Питером. Как он говорил, днем 3 апреля, то ли ехал знакомым, то ли с работы. Я особо не вникал, для меня было главным, что он жив и с ним относительно все хорошо.
— Как вы узнали, что он в списках пострадавших?
— Я был на работе, фоном шли новости по телевизору, сразу даже не сопоставил, что там может быть брат. Как обычно, гонишь от себя плохие новости. А уже после 21.00 стал беспокоиться, звонить ему на телефон, но он был недоступен. По вайберу не отвечал. Утром во вторник мой сын из Москвы сообщил: Юра в списке пострадавших. Дозвонился до больницы, там сказали, что с братом все более или менее нормально.
— Вашего брата прооперировали вчера?
— Да, вечером. У него сочетанная травма, его повредили осколки взрывного устройства, из ноги их достали несколько. Плюс контузия, плохо слышит на правое ухо. Когда мне бросили ссылку на видео с места теракта, то видно, что Юра ходит как оглушенный, немножко не в себе.
— Может, кто-то из родных собирается сейчас ехать в Питер, чтобы быть с Юрием рядом?
— Нет, он просил не приезжать, сказал: «Все нормально». Хотя я хоть сегодня готов был вылететь.
3 апреля, около 14.40, по минскому времени в метро Санкт-Петербурга
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В списке пострадавших во время теракта в питерском метро - 53-летний Юрий Шушкевич из Волковыска. Мужчина пять лет назад уехал на заработки в Россию и днем 3 апреля...
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