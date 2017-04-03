В списке пострадавших во время теракта в питерском метро — 53-летний Юрий Шушкевич из Волковыска. Мужчина пять лет назад уехал на заработки в Россию и днем 3 апреля ехал по делам. Он оказался в эпицентре взрыва, но, к счастью, остался жив.



Юрий Шушкевич работал на железной дороге.

— После того, что произошло, брат чувствует себя удовлетворительно, я бы сказал хорошо. Это вообще чудо, что он был рядом с эпицентром, и выжил, — рассказывает TUT.BY Владимир Шушкевич, родной брат пострадавшего во время теракта в питерском метро. — Да, есть ранения: головы, руки, ноги, но на ногах уже ходит.

— Вы сегодня разговаривали с Юрием?

— Да, он позвонил с чужого телефона, потому что сразу после ЧП забрали его белье и личный мобильный.

— Юрий часто пользуется этой линией метро?

— Вряд ли, он живет не в самом центре, а в Ломоносово, под Питером. Как он говорил, днем 3 апреля, то ли ехал знакомым, то ли с работы. Я особо не вникал, для меня было главным, что он жив и с ним относительно все хорошо.

— Как вы узнали, что он в списках пострадавших?

— Я был на работе, фоном шли новости по телевизору, сразу даже не сопоставил, что там может быть брат. Как обычно, гонишь от себя плохие новости. А уже после 21.00 стал беспокоиться, звонить ему на телефон, но он был недоступен. По вайберу не отвечал. Утром во вторник мой сын из Москвы сообщил: Юра в списке пострадавших. Дозвонился до больницы, там сказали, что с братом все более или менее нормально.

— Вашего брата прооперировали вчера?

— Да, вечером. У него сочетанная травма, его повредили осколки взрывного устройства, из ноги их достали несколько. Плюс контузия, плохо слышит на правое ухо. Когда мне бросили ссылку на видео с места теракта, то видно, что Юра ходит как оглушенный, немножко не в себе.

— Может, кто-то из родных собирается сейчас ехать в Питер, чтобы быть с Юрием рядом?

— Нет, он просил не приезжать, сказал: «Все нормально». Хотя я хоть сегодня готов был вылететь.

3 апреля, около 14.40, по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 14 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадал гражданин Беларуси. Ему сделали операцию, угрозы жизни нет, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.