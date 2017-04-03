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Россия и Беларусь хотят создать селекционно-генетические центры
04.04.2017 14:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В России и Беларуси могут появиться совместные селекционно-генетические центры, сообщает
«Обсуждалась тема создания селекционно-генетических центров России и Беларуси»,
По его словам, в Европе возникли «очень серьезные проблемы по эпизоотической ситуации». Там наблюдаются такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС), блютанг, пояснил Заяц.
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