В России и Беларуси могут появиться совместные селекционно-генетические центры, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонида Зайца.

«Обсуждалась тема создания селекционно-генетических центров России и Беларуси», сказал Заяц по итогам поездки в Санкт Петербург.

По его словам, в Европе возникли «очень серьезные проблемы по эпизоотической ситуации». Там наблюдаются такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС), блютанг, пояснил Заяц.