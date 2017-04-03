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Россия и Беларусь хотят создать селекционно-генетические центры

04.04.2017 14:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В России и Беларуси могут появиться совместные селекционно-генетические центры, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонида Зайца.

«Обсуждалась тема создания селекционно-генетических центров России и Беларуси», сказал Заяц по итогам поездки в СанктПетербург.

По его словам, в Европе возникли «очень серьезные проблемы по эпизоотической ситуации». Там наблюдаются такие заболевания, как птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС), блютанг, пояснил Заяц.

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Это связано с распространением АЧС и птичьего гриппа в Европе.

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