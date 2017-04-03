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В Могилевской области начали отключать отопление
04.04.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Отопительный сезон в Могилевской области завершается. Тепло перестают подавать в административные здания. Соответствующее распоряжение подписал председатель облисполкома.
Документ отправили во все исполнительные комитеты. Решение о прекращении подачи тепла в жилфонд и объекты соцсферы еще не принято — это будет зависеть от температуры воздуха, рассказал TUT.BY начальник отдела энергетики и топлива Могоблисполкома Дмитрий Смирнов.
По нормам, отопительный сезон завершается, когда в течение 3 дней средняя температура воздуха составляет +8°С.
Отопительный сезон 2016−2017 в Могилевской области
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Отопительный сезон завершается в административных зданиях.
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