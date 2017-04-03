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В Могилевской области начали отключать отопление

04.04.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Отопительный сезон в Могилевской области завершается. Тепло перестают подавать в административные здания. Соответствующее распоряжение подписал председатель облисполкома.

Фото с сайта brd24.com

Документ отправили во все исполнительные комитеты. Решение о прекращении подачи тепла в жилфонд и объекты соцсферы еще не принято — это будет зависеть от температуры воздуха, рассказал TUT.BY начальник отдела энергетики и топлива Могоблисполкома Дмитрий Смирнов.

По нормам, отопительный сезон завершается, когда в течение 3 дней средняя температура воздуха составляет +8°С.

Отопительный сезон 2016−2017 в Могилевской области начался 5 октября. Предыдущий начался примерно в это же время и завершился 5−6 апреля.

 
 
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Отопительный сезон завершается в административных зданиях.

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