С середины апреля вдоль Августовского канала начнет курсировать прогулочный теплоход «Неман». Первые рейсы для своих клиентов уже заказали гродненские туристические фирмы, сообщает «Гродненская правда».





— Первых туристов прокатим с ветерком уже 14 апреля. Любителей водных прогулок теплоход «Неман» будет принимать ежедневно с утра до позднего вечера. Судно преобразилось к сезону: проведен косметический ремонт, покрашена палуба, обновлена отделка. Испытаны и готовы принять судно шлюзы Августовского канала, — говорит генеральный директор областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз» Борис Богданец.

Он особо подчеркивает, что в нынешнем году многое сделано по подготовке Августовского канала к туристическому сезону. Специалисты ОУП «Гродномелиоводхоз» благоустроили прилегающую территорию, привели в порядок водно-инженерные сооружения.

— Завершены ремонтные работы на шлюзах Домбровка, Волкушек и Кужинец. На шлюзе Домбровка установлены новые верхние и нижние ворота, заменены пришедшие в негодность детали регулятора, вертикальные мостовые сваи для затвора, ледорезы. Текущему ремонту подвергнут судоходный шлюз Волкушек. Также заменены износившиеся, устаревшие детали на шлюзе Кужинец. По обеим сторонам канала на протяжении километра, начиная от пограничного моста вниз по течению, проведена подчистка русла, — рассказал Борис Иванович.

Вскоре на некоторых участках канала появятся указатели для владельцев маломерных судов, показывающие глубину на водоеме и позволяющие выбирать безопасный путь.

Работниками ОУП «Гродномелиоводхоз» также подсыпаны и прогрейдированы автомобильные дороги, пешеходные, велосипедные тропы от шлюза Кужинец до шлюза Немново.

Работы по наведению порядка на территории Августовского канала будут продолжаться. После зимы благоустроят велодорожку, которая проходит вдоль фортификационных укреплений Гродненской крепости. Уже на этой неделе десант работников предприятия отправится на очистку крепости от мусора, веток, сухой травы и листьев.