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На Витебщине возбуждено три уголовных дела в связи с "группами смерти"
04.04.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by
В Витебской области возбуждены три уголовных дела, связанных с деятельностью так называемых «групп смерти». Одно из них следователи завели в феврале этого года: 17-летняя школьница из Витебска
В одной из «групп смерти» состояла пятиклассница из Орши. Куратор принуждал ее нанести себе тяжкие телесные повреждения. Требование сопровождалось угрозой: если девочка не сделает этого, то с ее близкими случится что-то плохое. О происходящем узнала мама ребенка, она же и обратилась в милицию.
Оршанский отдел СК возбудил по этому факту уголовное дело по ст. 185 УК (Принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенного под угрозой применения насилия к нему или его близким).
А 29 марта в милицию позвонила жительница агрогородка Крынки Лиозненского района. Она сообщила, что на страницу ее 12-летней приемной дочери в соцсети приходят письма с угрозами. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье УК.
Стали известны и некоторые подробности истории 17-летней витебской школьницы, которая по заданию куратора порезала лезвием руку, а потом попала на лечение в областной центр психиатрии и наркологии. Девушка пояснила следователям, что вступила в «группу смерти», так как ей были интересны темы, связанные с психикой человека, в том числе причины, побуждающие к совершению суицида.
— «Биологический мусор» — так на деструктивных сайтах называют наших детей. Человека путем шантажа, угроз в сторону его близких пытаются склонить к тому или иному действию. Например, говорят: «Мы убьем твою мать». Взрослый человек, в отличие от подростка, конечно же, в это не поверит. Администраторы этих групп не обладают возможностями осуществить свои угрозы, да и не собираются это делать. И об этом мы должны говорить нашим детям, — выразил свое отношение к проблеме начальник УСК по региону Владимир Шалухин.
Он отметил, что деятельность деструктивных групп относится к транснациональной преступности:
— Все известные нам группы в соцсетях администрируют с территории России. Бороться с ними нужно и можно — так же, как мы боремся с распространением наркотиков и порнографии, в том числе в интернете. Деструктивные сайты закрываются, отрабатываются их администраторы. Огромную помощь нам оказывают сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, они мониторят ситуацию. Планируется совместная коллегия Следственных комитетов Беларуси и России, где будут рассмотрены преступления, связанные с «группами смерти».
Подобные уголовные дела — новое дело для следователей.
— Такие уголовные дела появились только в 2017 году. Пока ведутся расследования. Но будет выработан и комплекс мер по профилактике подобных преступлений. Эти мероприятия мы будем проводить совместно с другими правоохранительными органами и учреждениями образования. Я, как отец, посетил родительское собрание, где психологи и педагоги подробно разъяснили, почему наши дети вступают в такие группы и как этому противостоять, — рассказал Владимир Шалухин.
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Одно из них следователи завели в феврале этого года: 17-летняя школьница из Витебска пыталась покончить с собой, проходя квесты в опасной игре в соцсети. Еще два дела...
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