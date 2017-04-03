МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следствие установило имя подозреваемого, который, по оперативным данным, мог устроить взрыв в метро Санкт-Петербурга — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — сказала она.

Также, по информации СК, стало известно, что взрыв в метро совершил тот же человек, который оставил сумку со взрывчаткой на станции метро "Площадь Восстания".

Позже появилась информация, что подозреваемый получил российское гражданство в генеральном консульстве РФ в городе Ош.

В свою очередь посольство России в Кыргызстане заявило, что не получало официальный запрос по расследованию взрыва в метро. И информацию о получении гражданства дипмиссия сможет предоставить только запросу уполномоченных органов.

Власти города уже установили личность одного из 14 погибших при теракте, однако его имя не называется.

Накануне около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и 49 пострадали. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на станции "Площадь Восстания". СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.