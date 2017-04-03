﻿ Взрыв в Питерском метро: личность подозреваемого в теракте установлена. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв в Питерском метро: личность подозреваемого в теракте установлена

04.04.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следствие установило имя подозреваемого, который, по оперативным данным, мог устроить взрыв в метро Санкт-Петербурга — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — сказала она.

Также, по информации СК, стало известно, что взрыв в метро совершил тот же человек, который оставил сумку со взрывчаткой на станции метро "Площадь Восстания".

Позже появилась информация, что подозреваемый получил российское гражданство в генеральном консульстве РФ в городе Ош.

В свою очередь посольство России в Кыргызстане заявило, что не получало официальный запрос по расследованию взрыва в метро. И информацию о получении гражданства дипмиссия сможет предоставить только запросу уполномоченных органов.

Власти города уже установили личность одного из 14 погибших при теракте, однако его имя не называется.

Накануне около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и 49 пострадали. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на станции "Площадь Восстания". СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По некоторой информации, подозреваемый получил российское гражданство в дипмиссии РФ в городе Ош, однако посольство запросов по этому поводу не получало.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Витебщине возбуждено три уголовных дела в связи с "группами смерти"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика