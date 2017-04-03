МИНСК, 4 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога летом текущего года вводит новый маршрут для поездок на Азовское море: Минск – Бердянск, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе БЖД.

Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах начнется 4 июня в составе поезда № 100 по четным числам. На Азовское море на этом поезде можно будет ездить до 30 августа. Состав будет отправляться из Минска в 07:44 и прибывать в Бердянск в 15:35 следующих суток.

Обратно в Минск вагоны будут отправляться в составе поезда № 608 Бердянск – Запорожье – по нечетным числам (отправление – в 16:10, прибытие в Минск – в 00.10 следующего дня).

По информации пресс-службы, продавать билеты до Азовского моря начнут за 45 суток до начала сообщения с Бердянском.