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БЖД к сезону отпусков открывает новый маршрут – в Бердянск

04.04.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога летом текущего года вводит новый маршрут для поездок на Азовское море: Минск – Бердянск, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе БЖД.

БЖД к сезону отпусков открывает новый маршрут – в Бердянск
rw.by/Александр Бачило
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Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах начнется 4 июня в составе поезда № 100 по четным числам. На Азовское море на этом поезде можно будет ездить до 30 августа. Состав будет отправляться из Минска в 07:44 и прибывать в Бердянск в 15:35 следующих суток.

Обратно в Минск вагоны будут отправляться в составе поезда № 608 Бердянск – Запорожье – по нечетным числам (отправление – в 16:10, прибытие в Минск – в 00.10 следующего дня).

По информации пресс-службы, продавать билеты до Азовского моря начнут за 45 суток до начала сообщения с Бердянском.

 
Теги: Минск
 
 
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В пути пассажиры будет проводить больше суток, билеты на поезд поступят в продажу в конце апреля.

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