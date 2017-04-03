Завершено расследование уголовного дела по факту Витебска">убийства 33-летнего бизнесмена из Витебска, тело которого нашли в сентябре 2016 года рядом с деревней Хрипки Шумилинского района. Процесс по этому делу должен состояться в областном суде, сообщил на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по области Владимир Шалухин.



Начальник управления Следственного комитета по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, 28 сентября 2016-го в Шумилинском районе недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале обнаружили труп заместителя директора одной из витебских фирм. Накануне вечером он поехал на своей BMW X5 в Городок, чтобы купить недвижимость как частное лицо. Домой мужчина не вернулся, и родственники обратились в милицию. На следующий день правоохранители нашли подозреваемого в совершении преступления — 34-летнего жителя Городка.

Следователи установили обстоятельства произошедшего.

— Сначала мужчина мошенническим путем взял у бизнесмена предоплату — 850 долларов — якобы для продажи дома с земельным участком в Городокском районе. В целом же недвижимость стоила 1700 долларов. Но продавец не исполнил своего обещания. Предприниматель приехал на встречу с мошенником в гаражно-потребительский кооператив рядом с Городком. Здесь злоумышленник с особой жестокостью убил мужчину, забрал его деньги, золотые украшения, наручные часы, мобильный телефон. Все имущество оценили на сумму более 5,5 тысячи рублей. Затем вывез труп на территорию соседнего Шумилинского района и сбросил в мелиоративную канаву. Пытался угнать машину бизнесмена, поменял на ней номера, но не смог завести иномарку. Подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием. Заявил, что действовал из соображений самообороны. Но многое указывает на то, что он не собирался исполнять обязательства по реализации земельного участка и дома, действовал из корысти, — рассказал Владимир Шалухин.

Подозреваемому жителю Городка инкриминируют ряд преступлений: покушение на мошенничество и мошенничество; убийство, совершенное с особой жестокостью из корысти и сопряженное с разбойным нападением; разбойное нападение; покушение на угон транспортного средства. Наказание может быть суровым, в частности, санкция ч. 2 ст. 139 УК (Убийство) предусматривает лишение свободы до 25 лет, пожизненное заключение или смертную казнь.

Следователи установили, что ранее мужчина совершил мошенничество в отношении еще одного человека.