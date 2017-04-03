|
Минобразования определило, кого на ЦТ будут считать двоечниками
04.04.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси определило отметки, которые по результатам централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году будут приравнены к неудовлетворительным.
© Фото: Фото: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook
Централизованное тестирование пройдет в июне текущего года. График проведения ЦТ в Минобразования пока не опубликовали.
Ведомство уже приняло решение относительно того, какие отметки на ЦТ будут приравнены к неудовлетворительным. Так, по предметам "Белорусский язык" или "Русский язык" такими отметками будет считаться результат от 0 до 19 баллов – для филологических специальностей, от нуля до девяти баллов – для остальных специальностей.
По первому предмету профиспытания, если это математика, физика, химия или биология, к неудовлетворительными будут отнесены я отметки до 15 баллов, если эти же предметы являются вторым предметом – до десяти.
По первому предмету гуманитарного блока неудом будет считаться все, что ниже 20 баллов, для второго предмета – до 15 баллов.
Вместе с тем определено, что к неудовлетворительным будут приравнены отметки от 0 до 4 баллов в вузах Минобороны, МЧС и Госпогранкомитет, а также на военные факультеты и на ряд иных специальностей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущие филологи не могут сдать русский или белорусский язык на отметку ниже 20 баллов, все остальные – ниже десяти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии