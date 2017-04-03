4 апреля в Минске избили координатора стрит-арт-фестиваля Urban Myths Олега Ларичева. Эту информацию TUT.BY подтвердил сам Ларичев. Сейчас он находится в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП)



Олег Ларичев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам блогера Антона Мотолько, с которым связался Ларичев, его избили в подъезде собственного дома двое неизвестных.

«В штатском. Профессионально. Двое. Чувак стоял что то тыркался — ему „неправильно набран номер“ говорило. Пустил меня, я набрал номер квартиры, мне открыли, потом плохо понял, что было. Сбили с ног точно, били по голове. Я закрывался. Одного видел, второго — нет. Описать не смогу. Не запомнил ничего, кроме кепки и джинсов» — на своей страницы в фейсбуке Мотолько выложил отрывки переписки с Ларичевым.

Ларичев потерял сознание, а когда очнулся, рядом никого не было. По словам пострадавшего, у него ничего не украли.

Сейчас координатор Urban Myths находится на обследовании в БСМП. У него синяки, рассечена губа, раскрошен зуб, возможно, черепно-мозговая травма.