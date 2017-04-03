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Павел Зыгмантович ответит на вопросы о депрессии. Новый формат "Психология навынос. Моно"
04.04.2017 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Любимая тысячами пользователей TUT.BY
Как определить, что у вас или близкого человека депрессия, можно ли справиться с ней самостоятельно и как, когда пора обращаться за помощью специалистов, можно ли справиться с душевным неспокойствием с помощью алкоголя, поможет ли поход на концерт или встреча с друзьями, могут ли быть средства борьбы с депрессией универсальными. Спрашивайте обо всем, что вас интересует.
Психолог Павел Зыгмантович будет отвечать на ваши вопросы в среду, 12 апреля, с 17.00 до 17.30 часов в прямом эфире TUT.BY. Вопросы можно оставить на форуме под этим анонсом или прислать на электронный адрес
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Любимая тысячами пользователей TUT.BY программа "Психология навынос" продолжит выходить в эфир в новом формате. Психолог Павел Зыгмантович будет отвечать на вопросы...
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