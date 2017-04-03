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Минск скорбит вместе с Петербургом
04.04.2017 17:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Двое иностранных граждан пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга - это уроженцы Беларуси и Узбекистана, сообщает «МИР 24».
«Ему (гражданину Беларуси) сделана операция, состояние оценивается как средней степени тяжести. Родственники пострадавшего оповещены», - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Дмитрий Мирончик.
Тем временем жители Беларуси продолжают нести
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