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Минск скорбит вместе с Петербургом

04.04.2017 17:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Двое иностранных граждан пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга - это уроженцы Беларуси и Узбекистана, сообщает «МИР 24».

«Ему (гражданину Беларуси) сделана операция, состояние оценивается как средней степени тяжести. Родственники пострадавшего оповещены», - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Дмитрий Мирончик.

Тем временем жители Беларуси продолжают нести цветы к российскому посольству в Минске. У кованой решетки посольства - гвоздики, тюльпаны, розы. Со вчерашнего дня здесь горят свечи. Люди выражают соболезнования и скорбят о погибших.

Черный понедельник
 
Теги: Минск
 
 
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Жители продолжают нести цветы к посольству России в столице Беларуси.

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