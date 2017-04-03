Двое иностранных граждан пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга - это уроженцы Беларуси и Узбекистана, сообщает «МИР 24».

«Ему (гражданину Беларуси) сделана операция, состояние оценивается как средней степени тяжести. Родственники пострадавшего оповещены», - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Дмитрий Мирончик.