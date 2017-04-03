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Экс-начальника ГАИ Вилейки продолжат судить в Минске

04.04.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Суд над бывшим начальником отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталием Навойчиком продолжится 5 апреля в Минске, он обвиняется по четырем частям уголовного кодекса, сообщили в суде.

Рассмотрение дела Навойчика, который находится под стражей, длится не первый месяц. Вилейский областной суд начал рассматривать его дело в начале декабря прошлого года. Среди обвинений, которые ему предъявлены — бездействие должностного лица, превышение служебных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки. Обвиняемый свою вину не признал ни по одному из пунктов.

Фигуранту предъявлено обвинение по более, чем десяти эпизодам, прокурор зачитывал обвинение почти час.

По словам прокурора, Навойчик в течение 2014-2015 годов неоднократно отдавал своим подчиненным устные указания по телефону о непривлечении своих друзей к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в материалах дела фигурируют суммы взяток — в размере 500 тысяч неденоминированных (в 2014 году) и 300 тысяч неденоминированных рублей (в 2015 году).

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла.

Также в суде была озвучена информация о том, что дело Навойчика уже рассматривал суд Молодечненского района и затем передал в суд Минской области из-за наличия "седьмого секретного тома". Прокурор выступил против данного ходатайства, отметив, что материалы уголовного дела касаются коррупционных преступлений и не могут составлять государственную тайну.

 
Теги: Минск
 
 
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Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла.

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