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"Мой отец погиб, защищая Ленинград". Белорусы скорбят у посольства России в Минске
04.04.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Взрыв,
С самого утра возле посольства России, рядом с аккуратно сложенными цветами, горят лампады.
— Это наш общий траур, — считает замдиректора минского метрополитена Юрий Воробьев, который пришел сюда с цветами. — От всего нашего коллектива мы выражаем соболезнование петербуржцам и всем россиянам. Сейчас нам нужно быть внимательными как никогда.
К посольству подходит женщина, кладет две гвоздики и, помолчав минуту, утирает слезы.
— Был Ленинград, был Петербург! — сквозь слезы начинает говорить она. — Люди же погибли. Люди же погибли!
Виталию Васильеву, председателю минской организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда», 80 лет. В 1941 году, когда началась блокада города, ему было 4 года. Отец Васильева пропал без вести, а мать в войну лишилась ноги.
— Я там родился и вырос. Это моя родина. Взрыв в Петербурге стал для меня потрясением, потому что совершить такой теракт в центре города… И столько людей погибло. Это же просто жуть. Я бы хотел выразить глубокое соболезнование тем, кого коснулась эта катастрофа. Тем, кто погиб, — светлая память. Мы скорбим вместе с Россией.
Лариса Афанасьевна и Раиса Павловна также родились и росли в Ленинграде. Они пережили блокаду, но жалеют современную молодежь
— Почему мы всем миром не станем и не защитим вас? Нам настолько жаль вас. Мы-то уже прожили, хотя и хлебнули горя.
Вчерашняя новость для женщин была шоком.
— Неужели все люди бессильны перед терактами? Если уж до такого города добрались… Тем более когда президенты двух стран в городе (3 апреля в Санкт-Петербурге
- Петербуржцы менталитетом похожи на белорусов, — считает минчанка Анастасия. — Я сама очень люблю Петербург. То, что произошло вчера, тронуло до глубины души. Я восприняла это как личное горе… Поэтому я не могла сегодня не прийти сюда и не положить хотя бы две эти розы. Это хоть какое-то сочувствие россиянам, — со слезами рассказывает девушка.
Поддержать россиян пришли и активисты кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.
— Ведаеце, тое, што мы сюды прыйшлі, — простая салідарнасць. Тое, што адбылося ўчора, асабіста я лічу наднацыянальным. Калісьці і мы перажывалі тое ж самае ў сябе (
Минчанин Александр Кацер пришел сегодня к посольству, потому что считает, что белорусский и русский народы едины, а произошедшее в Санкт-Петербурге, — наше общее горе.
— Мы мирные люди, это нас объединяет. Хочу передать слова соболезнования семьям погибших и пострадавших россиян. Мы с вами! Я думаю, мы должны противостоять той страшной силе, которая надвигается, вместе.
77-летняя Лидия Владимировна родилась в Тамбове. В Петербурге у женщины много друзей, старых знакомых и однокурсников.
— У нас вся семья врачи. И я, и дочка, и муж мой — военный врач. Мы знаем, как тяжело будет тем людям, которые сейчас в больнице. Все так долго будет заживать, и психологическая травма такая…
Сегодня почтили память погибших в Санкт-Петербурге также члены Красного Креста, Белой Руси, представители профсоюзов, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, глава администрации Центрального района Игорь Бузовский, делегация от суда Евразийского экономического сообщества и другие.
Напомним, 3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга
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Взрыв, прогремевший в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, затронул не только сердца россиян. Во многих странах к посольствам РФ сочувствующие несут цветы и выражают...
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