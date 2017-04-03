Министерство образования определило, какие отметки по ЦТ будут считаться неудовлетворительными для поступления в вуз в этом году, сообщает Национальный центр правовой информации .





Неудовлетворительными будут считаться отметки (включительно):

по белорусскому и русскому языкам — от 0 до 19 баллов для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов — для остальных специальностей;

— для филологических специальностей, — для остальных специальностей; по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»: математика, физика, химия, биология — от 0 до 14 баллов ; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 19 баллов ;

— ; — ; по второму предмету профильного испытания: математика, физика, химия, биология — от 0 до 9 баллов ; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 14 баллов .

— ; — . по белорусскому и русскому языкам, по математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 4 баллов. Здесь идет речь про набор в вузы, которые находятся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военные факультеты; на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»; в вузы при МВД, на места за счет средств республиканского бюджета, которые остались вакантными после зачисления абитуриентов.

Отметки, которые будут приравниваться к неудовлетворительным, определены Постановлением Министерства образования № 20 от 16 марта 2017 года. Оно вступит в силу 6 апреля.