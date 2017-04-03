﻿ Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2017

04.04.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство образования определило, какие отметки по ЦТ будут считаться неудовлетворительными для поступления в вуз в этом году, сообщает Национальный центр правовой информации.


Неудовлетворительными будут считаться отметки (включительно):

  • по белорусскому и русскому языкам — от 0 до 19 баллов для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов — для остальных специальностей;
  • по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»: математика, физика, химия, биология — от 0 до 14 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 19 баллов;
  • по второму предмету профильного испытания: математика, физика, химия, биология — от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 14 баллов.
  • по белорусскому и русскому языкам, по математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 0 до 4 баллов. Здесь идет речь про набор в вузы, которые находятся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военные факультеты; на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»; в вузы при МВД, на места за счет средств республиканского бюджета, которые остались вакантными после зачисления абитуриентов.

Отметки, которые будут приравниваться к неудовлетворительным, определены Постановлением Министерства образования № 20 от 16 марта 2017 года. Оно вступит в силу 6 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования определило, какие отметки по ЦТ будут считаться неудовлетворительными в этом году. Об этом сообщает Национальный центр правовой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-начальника ГАИ Вилейки продолжат судить в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика