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Суд по делу о драке: милиционер просит прекратить дело против своего обидчика

04.04.2017 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве сотрудник милиции Николай Богров попросил суд прекратить уголовное преследование Михаила Кириченко, которого он обвинил в применении насилия. На суд милиционер не явился, но объяснил, что претензий к обвиняемому у него нет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд Октябрьского района Могилева рассматривает дело Михаила Кириченко, обвиняемого в насилии по отношению к сопровождавшему его 24 октября 2016 года в больницу № 1 Могилева сотруднику милиции Николаю Богрову.

Обвиняемый, доставленный в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный, не признает свою вину и заявляет, что это милиционер избил его. Причина конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам обвиняемого, оно было шуточным, и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы.

На заседании 24 января суд усмотрел противоречия в показаниях Богрова, проходящего по делу в качестве потерпевшего. 3 февраля Кириченко объяснил первоначальное признание своей вины плохим самочувствием.

В феврале суд объявил перерыв в рассмотрении дела в связи с необходимостью проведения фонологической экспертизы звукозаписи с места происшествия — приемного покоя больницы, где между Богровым и Кириченко произошла потасовка. Согласно представленным сегодня результатам экспертизы, экспертам не удалось идентифицировать голоса на записи.

Судья Денис Кичигин зачитал заявление от Николая Богрова, который находится на лечении в Минске и поэтому не прибыл на сегодняшнее заседание. Потерпевший просил суд прекратить уголовное дело в отношении Кириченко, объясняя это отсутствием претензий к обвиняемому.

В свою очередь адвокат подсудимого Наталья Шведова ходатайствовала об изменении своему подзащитному меры пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде. Защитница мотивировала это тем, что Кириченко характеризуется положительно в месте содержания в тюрьме № 4, не собирается никуда отлучаться, к тому же его жена поломала ногу и нуждается в помощи.

Прокурор был против изменения меры пресечения, но судья удовлетворил ходатайство, освободив Кириченко в зале суда. В то же время заявление Богрова осталось без рассмотрения, поскольку, по словам судьи, для разрешения этого вопроса необходимо присутствие заявителя.

Следующее заседание суда назначено на 21 апреля.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Истец и потерпевший Николай Богров объяснил, что не имеет претензий к обвиняемому.

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