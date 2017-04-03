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Музыка и даже суповая тарелка. Что попало в обновленный список экстремистских материалов

04.04.2017 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство информации обновило Республиканский список экстремистских материалов. С прошлого года он увеличился в объеме почти в 4 раза. Традиционно сюда попали предметы с нацистской символикой и религиозная литература, но есть также песни футбольных фанатов и публикации анархистов в Сети. Документ опубликовало издание «СБ Беларусь Сегодня». TUT.BY изучил обновления за 2016 и 2017 год.

Список запрещенных в Беларуси материалов пополнился еще одним изданием книги Гитлера Mein Kamph, также экстремистским признано по решению суда видео под названием «Партия Гитлера».

В список внесены различные предметы с нацистской символикой. Например, значки со свастикой и надписью «Deutsches Rotes Kreuz» (что похоже на брошь медсестры Немецкого Красного креста); деколь, то есть изображение для печати на керамике, с орлом, свастикой и триколором Вермахта. Экстремистской продукцией признаны суповая тарелка и блюдце, а также две каски — на них имеется свастика.

По решению судов Минска в список внесены книги об исламе и православии, антисемитизме или отрицании Холокоста.

В черном списке есть и музыка. Например, песня «Европа IV Рейх» или композиция, где мелодия комбинируется с выступлением Муссолини на итальянском языке. Есть и запрещенные с ноября 2016-го слова песни «Вместе весело шагать по болотам, по болотам с пулеметом…». Ее исполняли фанаты минского «Динамо» и других клубов, хотя эта композиция на мотив детской песни известна еще со времен СССР.

Экстремистскими признаны десятки аудиозаписей, рассказывающие о деятельности украинских националистических группировок, а также их атрибутика (в которой имеются элементы нацистской символики).

Есть в списке видео, в названии которого упомянуто жестокое убийство участника боевых действий в украинском селе Широкино.

Также суд Центрального района Минска осенью 2016-го и уже в марте 2017-го признал экстремистскими материалы анархистского толка, которые появились на сайтах белорусского движения и в соцсетях. В список попали среди прочего инструкции анархистов для поджога машины, участия в массовых протестах; аудио на Youtube об акциях «против государственной пропаганды» в Минске и другом.

В списке фигурирует сайт «Спутник и погром», материалы которого суд Центрального района Минска признал экстремистскими в декабре 2016. Напомним, с января Мининформ ограничил доступ к этому ресурсу, который позиционирует себя как сайт русских националистов.

С начала 2017 года суды Беларуси также запретили среди прочего брошюру «Пропавшие люди в Беларуси» (решение суда Малоритского района в январе), изображение размером 6 на 8 сантиметров с копией фото, где «на переднем плане наклонена красная тележка с навозом и плакатом, пронзенными вилами» (решение суда Гомельского района в январе). А еще наклейка с надписью «Куриш та п ещ? Швидше помреш! Тримай кров чистою» (суд Октябрьского района Минска в феврале) и другое.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации обновило Республиканский список экстремистских материалов. С прошлого года он увеличился в объеме почти в 4 раза.

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