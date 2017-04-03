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Взятки, хищения, мошенничества. Начальник УСК по Витебской области - о громких уголовных делах
04.04.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by
В Витебской области увеличилось количество экономических преступлений. Так, за три месяца 2017 года в регионе зарегистрировали 77 хищений (за аналогичный период 2016-го — 71) и 43 факта взяточничества (в прошлом году — 42). Подробности некоторых уголовных дел сообщил на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по региону Владимир Шалухин.
Завышал налоговые вычеты
Так, 43-летний гражданин Молдовы, имеющий вид на жительство в Беларуси, руководил одним из частных предприятий в регионе. Он умышленно завысил налоговые вычеты по уплате НДС, подкрепив свои действия договором с лжепредпринимательской структурой. В итоге на счет фирмы из государственного бюджета было перечислено почти 30 тысяч рублей.
Мужчину обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере. Его недвижимость и имущество на сумму более 1 млн долларов арестованы. Сам гражданин Молдовы — под стражей.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Платил деньги военным, а потом забирал
Внимание правоохранительных органов привлек 28-летний помощник командира по финансовому обеспечению — начальник финансовой службы одной из воинских частей в Витебской области. Его обвиняют в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере.
— Начфин с апреля по декабрь 2016 года предоставлял в органы государственного казначейства поддельные платежные документы на выплату единовременного денежного вознаграждения за продление контрактов военнослужащим. Впоследствии забрал у них эти деньги как ошибочно выплаченные и похитил. Якобы «по ошибке» начфин выплачивал и премиальные. Эти деньги он также требовал назад и присваивал. С июня 2015 года по ноябрь 2016-го он начислил на карт-счета 11 военнослужащим своей воинской части вознаграждения на сумму 2200 рублей, — рассказал Владимир Шалухин.
Вину бывший помощник командира не признал, от дачи показаний отказался, но ущерб государству возместил полностью.
Топ-менеджер молокозавода брал взятки
Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело по обвинению одного из руководителей ОАО «Молоко» в ряде должностных преступлений. Ему
42-летний заместитель генерального директора по техническим вопросам получал взятки в белорусских рублях и долларах за протекцию и лоббирование интересов коммерческих структур. Это продолжалось с февраля 2015 года по сентябрь 2016-го. Незаконные вознаграждения он брал в своем кабинете, а также на автостоянке возле торгового центра «Корона» в Витебске. Задержали мужчину с поличным.
Дело передали для рассмотрения прокурору.
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