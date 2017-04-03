В Витебской области увеличилось количество экономических преступлений. Так, за три месяца 2017 года в регионе зарегистрировали 77 хищений (за аналогичный период 2016-го — 71) и 43 факта взяточничества (в прошлом году — 42). Подробности некоторых уголовных дел сообщил на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по региону Владимир Шалухин.



Начальник управления Следственного комитета по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин. Фото: Игорь Матвеев

Завышал налоговые вычеты

Так, 43-летний гражданин Молдовы, имеющий вид на жительство в Беларуси, руководил одним из частных предприятий в регионе. Он умышленно завысил налоговые вычеты по уплате НДС, подкрепив свои действия договором с лжепредпринимательской структурой. В итоге на счет фирмы из государственного бюджета было перечислено почти 30 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере. Его недвижимость и имущество на сумму более 1 млн долларов арестованы. Сам гражданин Молдовы — под стражей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.



На пресс-конференции в региональном управлении СК. Фото: Игорь Матвеев

Платил деньги военным, а потом забирал

Внимание правоохранительных органов привлек 28-летний помощник командира по финансовому обеспечению — начальник финансовой службы одной из воинских частей в Витебской области. Его обвиняют в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере.

— Начфин с апреля по декабрь 2016 года предоставлял в органы государственного казначейства поддельные платежные документы на выплату единовременного денежного вознаграждения за продление контрактов военнослужащим. Впоследствии забрал у них эти деньги как ошибочно выплаченные и похитил. Якобы «по ошибке» начфин выплачивал и премиальные. Эти деньги он также требовал назад и присваивал. С июня 2015 года по ноябрь 2016-го он начислил на карт-счета 11 военнослужащим своей воинской части вознаграждения на сумму 2200 рублей, — рассказал Владимир Шалухин.

Вину бывший помощник командира не признал, от дачи показаний отказался, но ущерб государству возместил полностью.

Топ-менеджер молокозавода брал взятки

Управление Следственного комитета по области расследовало уголовное дело по обвинению одного из руководителей ОАО «Молоко» в ряде должностных преступлений. Ему инкриминируют 6 эпизодов взяточничества, мошенничества и злоупотребления служебными полномочиями.

42-летний заместитель генерального директора по техническим вопросам получал взятки в белорусских рублях и долларах за протекцию и лоббирование интересов коммерческих структур. Это продолжалось с февраля 2015 года по сентябрь 2016-го. Незаконные вознаграждения он брал в своем кабинете, а также на автостоянке возле торгового центра «Корона» в Витебске. Задержали мужчину с поличным.

Дело передали для рассмотрения прокурору.

За первый квартал 2017 года в Беларуси зарегистрировали 277 экономических преступлений (298 за аналогичный период 2016 года). Почти треть из них — 103 (95 в 2016-м) — совершены в Витебске. 48 (38) уголовных дел возбудили за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 29 (33) — за присвоение либо растрату, 35 (20) — за фальшивомонетничество.