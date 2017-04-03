МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следственный комитет России опубликовал список десяти погибших во время взрыва вагона в метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установили.

Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996 г.р.),

Арышев Максим Витальевич (18.08.1996 г.р.),

Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991 г.р.),

Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998 г.р.),

Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966 г.р.),

Налимов Юрий Павлович (07.06.1945 г.р.),

Петров Денис Романович (27.12.1991 г.р.),

Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000 г.р.),

Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990 г.р.),

Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950 г.р.).

Сообщается, что для опознания остальных четырех человек будет проводиться генетическая экспертиза, потому что визуально их идентифицировать невозможно.

Всего в результате теракта в метро погибли 14 человек и 49 получили ранения, в том числе один гражданин Беларуси.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв — на станции метро "Площадь Восстания" — удалось предотвратить. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Личность предполагаемого смертника установлена — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.