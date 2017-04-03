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СК РФ опубликовал список 10 погибших при взрыве в метро Петербурга
04.04.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следственный комитет России опубликовал список десяти погибших во время взрыва вагона в метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установили.
Сообщается, что для опознания остальных четырех человек будет проводиться генетическая экспертиза, потому что визуально их идентифицировать невозможно.
Всего в результате теракта в метро погибли 14 человек и 49 получили ранения, в том числе один гражданин Беларуси.
Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв — на станции метро "Площадь Восстания" — удалось предотвратить. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Личность предполагаемого смертника установлена — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.
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Личности остальных четырех жертв теракта будет устанавливать экспертиза ввиду невозможности опознать их тела визуально.
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