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СК РФ опубликовал список 10 погибших при взрыве в метро Петербурга

04.04.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Следственный комитет России опубликовал список десяти погибших во время взрыва вагона в метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установили.

  • Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996 г.р.),
  • Арышев Максим Витальевич (18.08.1996 г.р.),
  • Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991 г.р.),
  • Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998 г.р.),
  • Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966 г.р.),
  • Налимов Юрий Павлович (07.06.1945 г.р.),
  • Петров Денис Романович (27.12.1991 г.р.),
  • Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000 г.р.),
  • Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990 г.р.),
  • Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950 г.р.).

Сообщается, что для опознания остальных четырех человек будет проводиться генетическая экспертиза, потому что визуально их идентифицировать невозможно.

Всего в результате теракта в метро погибли 14 человек и 49 получили ранения, в том числе один гражданин Беларуси.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв — на станции метро "Площадь Восстания" — удалось предотвратить. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Личность предполагаемого смертника установлена — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Личности остальных четырех жертв теракта будет устанавливать экспертиза ввиду невозможности опознать их тела визуально.

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