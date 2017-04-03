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Дружеский диалог: Беларусь и Россия договорились по газу

04.04.2017 22:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Россия смогли договориться по поставкам газа. По словам президента России Владимира Путина, спорных вопросов между двумя странами не осталось.

На какие взаимные уступки пришлось пойти Минску и Москве, чтобы решить все вопросы? Об этом в программе «В Фокусе» на телеканале «МИР 24» рассказал политолог Игорь Шатров.

Можно считать эти договоренности успешными?

И.Ш.: В первую очередь на повестке дня был финансовый вопрос: «Из чего платить за этот газ?». Да и вообще, каким образом осуществлять взаиморасчеты. Сейчас договорились о взаимном расчете, о взаимном кредитовании, об оплате из кредитов. Это обычная схема, но это решение могло быть принято только на самом высоком уровне. В общем-то, это и случилось.

Продолжение смотрите в видеоролике.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин заявил, что никаких спорных вопросов не осталось.

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