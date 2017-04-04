В Минске проходит координационное совещание представителей вооруженных сил государств — участников СНГ и Международного комитета Красного Креста.

С целью обмена опытом за одним столом собралось более 30 представляющих разные страны участников — работающих в этом направлении, имеющих определенный опыт гуманитарной деятельности и тех, кто только начинает эту работу.

— Для нас крайне важно обсудить с представителями вооруженных сил разных государств то, как правильно работать с нашей организацией в мирное время и в кризисной ситуации. Основная тема этого координационного совещания — обмен опытом между вооруженными силами государств — участников СНГ по интеграции и имплементации международного гуманитарного права. Что позволит оказать помощь и поддержку тем странам, которые вовлечены в этот процесс, — подчеркнула сотрудник отдела по связям с общественностью Региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Галина Бальзамова.



В течение двух дней сотрудники МККК и представители вооруженных сил государств — участников СНГ обсудят состояние текущего взаимодействия с МККК, основные цели, направления и результаты сотрудничества, в том числе на примере взаимодействия между Вооруженными силами Российской Федерации и МККК, в области интеграции международного гуманитарного права в систему военного образования.

Первыми с приветственным словом к участникам обратились члены президиума совещания заместитель начальника департамента — начальник управления департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь полковник Дмитрий Упоров, заместитель главы Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Валентина Ким и заместитель секретаря Совета министров обороны государств — участников СНГ полковник Александр Чумаков.

Полковник Дмитрий Упоров подчеркнул, что воспринимает это координационное совещание как свидетельство взаимного стремления к дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между Министерством обороны Республики Беларусь и Региональной делегацией МККК, Секретариатом Совета министров обороны государств — участников СНГ, вооруженными силами этих стран в целом.

Заместитель главы Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Валентина Ким в своем выступлении выразила признательность от имени МККК Министерству обороны Республики Беларусь и Секретариату Совета министров обороны государств — участников СНГ за организацию координационного совещания. Она также подчеркнула необходимость проведения мероприятия в таком формате, когда на нем присутствуют как представители оборонных ведомств, непосредственно координирующих взаимодействие с МККК в своих силовых структурах, так и представители правовых органов, которые в некоторых государствах выполняют функции координаторов, а порой и организаторов совместных мероприятий по этой тематике.

Заместитель секретаря Совета министров обороны государств — участников СНГ полковник Александр Чумаков отметил роль Секретариата в области реализации разноформатного партнерства между государствами Содружества в различных областях совместных интересов. Взаимодействие с МККК он видит очень полезным для расширения практики многостороннего взаимодействия государств — участников СНГ в гуманитарной сфере. Также Александр Викторович выразил уверенность в том, что координационное совещание позволит обсудить актуальные вопросы развития взаимодействия, выработать совместные идеи и предложения, которые впоследствии найдут свою реализацию в практике международного военного сотрудничества.

Напомним: прошлое подобное мероприятие проходило в апреле 2016 года в Минске, а годом ранее вопросы интеграции международного гуманитарного права в систему военного образования обсудили в Москве.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской