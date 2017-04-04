50 лет назад были образованы высшие военно-политические училища.

В Беларуси служили и служат их выпускники, которые собираются отметить в этом году полувековой юбилей образования училищ. Этой весной планируется провести в Минске встречу выпускников военно-политических училищ, проходивших службу в Краснознаменном Белорусском военном округе и Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Организационный комитет по подго­товке встречи выпускников высших военно-политических училищ, посвященной юбилею их образования, информирует, что такая встреча состоится 20 мая нынешнего года по адресу: город Минск, ул. Славинского, 4.

Сбор участников встречи в 10.00.

Контакты членов оргкомитета: Бамбуров Владимир Фёдорович — тел. (8 017) 226‑08‑28,

моб. (+375 29) 350‑11‑37;

Шоков Владимир Ильич — тел. (8 017) 290‑63‑09, моб. (+375 29) 612-04-08.