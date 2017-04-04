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Двойной удар союзного десанта

04.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На Витебщине завершилось плановое тактическое учение 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В маневрах приняли участие военнослужащие парашютно-десантной роты 217‑го гвардейского парашютно-десантного полка 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В течение нескольких дней десантники Беларуси и России успешно отработали вопросы ведения совместных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, тактических воздушных десантов и незаконных вооруженных формирований условного противника.

Совместные действия белорусских и российских десантников по достоинству оценил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Глава военного ведомства отметил высокую степень обученности военнослужащих.

Купола в «пятом океане»

Яркой кульминацией учения союзного десанта на Витебщине стало десантирование с военно-транспортного самолета Ил‑76МД.

…В тот день было ясно и солнечно. Погода в буквальном смысле благоволила участникам учения.

Прыгнуть с «Ильюши» — мечта для любого десантника. Дело в том, что прыжок с данного типа самолета считается весьма сложным, к нему допускаются лишь те, кто уже не раз прыгал с вертолета или самолета Ан‑12.


Генерал-майор Вадим Денисенко

 
 
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На Витебщине завершилось плановое тактическое учение 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной...

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