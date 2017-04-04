У воинского коллектива 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, которым командует полковник Дмитрий Форис, подходит к концу полевой выход на Гожском полигоне. В течение трех недель воинское мастерство, слаженность и полевую выучку под умелым руководством командиров совершенствовали в ходе интенсивной ратной учебы военнослужащие срочной военной службы и резервисты. А венцом этой ратной учебы стали контрольные занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой в составе группы артиллерии, которые прошли на минувшей неделе под руководством командира бригады гвардии полковника Вадима Сурова.



В один из тех дней мне удалось побывать на полигоне и увидеть, как мастерски выполняли поставленные задачи подразделения самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация», реактивных систем залпового огня «Град», ПТРК «Конкурс» и «Штурм-С».

Артиллеристы совершили марш в район проведения занятия на рассвете — и тотчас же начали подготовку к предстоящей ратной учебе. Пока личный состав маскировал вооружение и технику, операторы-топогеодезисты провели привязку огневых позиций к местности.

Подразделения самоходных гаубиц расположились вдоль поросшей лесом песчаной гряды, мастерски использовав для маскировки складки местности и заросли кустарника. Метров пятьсот позади них и немного левее, на большой поляне, разместились установки РСЗО «Град». А ближе к условному переднему краю заняли район сосредоточения противотанкисты.