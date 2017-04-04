Занятия по боевой подготовке среди летного состава

в/ч 19764 проходят и на земле. Свои навыки пилоты боевых машин оттачивают с помощью тренажеров. Кроме того, использование учебного оборудования сберегает ресурс дорогостоящей авиационной техники.

…Место в кабине тренажера, имитирующего штурмовик Су‑25, занимает старший летчик гвардии капитан Александр Кулеш. Свой первый самостоятельный вылет он совершил 22 мая 2014 года — и запомнил его на всю жизнь. У гвардии капитана Кулеша с детства не было другой мечты, кроме как попасть служить в военную авиацию, летать на боевой крылатой машине…



Привычными движениями Александр запускает на тренажере двигатель, включает гидросистему, оживляет панель приборов. Перед глазами летчика на экране развернулось аэродромное поле, прямо по курсу — взлетно-посадочная полоса. Левой рукой гвардии капитан Кулеш регулирует работу двигателей, правой твердо удерживает ручку управления самолета.

Отжаты тормоза — и машина плавно покатилась по виртуальной взлетке. Скорость растет, вот уже Су‑25 отрывается от земли…

— Учебное оборудование позволяет моделировать все полетные ощущения, за исключением перегрузок, — отметил в беседе Александр. — Главное предназначение тренажера — научить летчика распределять внимание. Ведь в полете ему приходится осуществлять контроль за положением машины в воздухе, работой всех самолетных систем, выполнять поиск цели, применять имеющееся вооружение… Выработать правильные навыки поведения пилота в небе, его действий в определенных ситуациях как нельзя лучше помогают вот такие наземные «парты». Как говорят у нас в авиации, победа в воздухе куется на земле.

По словам гвардии капитана Кулеша, схема занятий на тренажере предусматривает взлет, полет в зоне, применение авиационных средств поражения. Оператор, который руководит занятием, может ввести любую вводную — к примеру, отказ двигателя. Действия пилота в так называемых особых случаях в полете (ОСП) должны быть отработаны с помощью тренажеров до автоматизма. Да и техника пилотирования во многом оттачивается именно на земле.

Кроме того, с помощью тренажера отрабатываются задачи по боевому применению всех видов вооружения: пушек, бомб, авиационных ракет. Здесь же появляется умение летать не только днем, но и ночью, в любых метеоусловиях.

В роли экзаменаторов на таких занятиях выступают наиболее опытные профессионалы — командиры эскадрилий и их заместители, командиры звеньев.

— Тренажер — наш помощник номер один, — подчеркнул гвардии капитан Александр Кулеш. — С его помощью не только совершенствуется мастерство пилотирования, повышается безопасность полетов, но и экономятся значительные финансовые средства. Благодаря тренажеру я успешно освоил штурмовик Су‑25, летаю на нем не первый год. Уверен, что в недалеком будущем смогу сдать экзамен на присвоение классной квалификации «военный летчик 2‑го класса».

…Памятно участие в летно-тактическом учении в 2015 году, на полигоне в Ружанах тогда отрабатывалось боевое применение авиации. Мне предстояло выполнить бомбометание, а затем поразить наземные цели из авиационной пушки. Две пятисоткилограммовые бомбы удалось точно положить в цель, не прошли мимо и пушечные снаряды. Общая оценка за выполненные упражнения — «отлично»!.. А ведь той своей ратной победе на полигоне, я обязан в том числе регулярным занятиям на авиатренажере.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова