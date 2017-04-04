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Продолжая семейную традицию

04.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Личный состав в/ч 54804 круглосуточно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне небесных границ нашего государства. И совсем скоро защитники неба будут праздновать День войск противовоздушной обороны. Один из них — начальник группы отделения связи и радиотехнического обеспечения батальона связи старший лейтенант Константин Васкевич.

Он военнослужащий в третьем поколении. Дед Константина служил подводником на Северном флоте, отец — офицер, специалист по авиа­ционному радиоэлектронному оборудованию, служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем в Кобрине и Росси… Неудивительно, что Костя продолжил семейную традицию и выбрал профессию военнослужащего.

— Стать связистом мне посоветовал отец, — поделился воспоминаниями офицер Васкевич. — К тому же в школьные годы я увлекался радиоконструированием, с паяльником, можно сказать, на «ты». Вот и решил стать связистом…

2008–2013 годы — время его учебы в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, на военном факультете по специальности «инженер по многоканальным системам телекоммуникаций». По его окончании лейтенанта Васкевича направили для прохождения дальнейшей службы в Барановичи.

— Время летит быстро, я и не заметил, как прошло уже четыре года службы… Позади становление в воинском коллективе, участие во всевозможных тренировках и учениях, полевых выездах с обеспечением дежурных сил от авиации средствами связи в период проведения чемпионата мира по хоккею в городе Минске и стрельб на белорусских полигонах, — рассказал Константин. — Всего и не перечислить!.. Мне такая работа по душе. Важно совершенствоваться в своей профессии, вникать в тонкости, учиться новому.

В будущем Константин планирует поступить на командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь:

— Правда, времени на создание семьи пока не хватает, но, я думаю, это дело наживное!.. И еще хочу поздравить всех с Днем войск противовоздушной обороны, пожелать мира, благополучия и успехов во всех начинаниях. С праздником!

Майор Александр Чернышов, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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