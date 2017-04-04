Многие из молодых людей, проходя срочную военную службу — школу мужества, раскрывают свой потенциал, обогащают характер, укрепляют силу духа. И вот еще одно тому доказательство — рассказ срочников одного из зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151 о своих армейских буднях.

Командир отделения радиолокационной разведки — оператор сержант Денис Сигай (Гомельская обл., г. Мозырь, 20 лет)



До службы в Вооруженных Силах Денис трудился слесарем по ремонту сельскохозяйственного оборудования. Служить пошел с желанием, больше того — с чувством гордости, так как все мужчины в его роду с честью выполнили в свое время конституционный долг.

— В воинском коллективе я освоился быстро, стал старательно изучать особенности обслуживания и эксплуатации боевых машин. Помогли навыки и знания, полученные в процессе обучения в профессиональном аграрно-техническом лицее, — поделился в беседе сержант Сигай. — За время службы, замечаю, я стал более терпеливым, ответственным за своих подчиненных.





Старший электрик отделения энергетического обеспечения ефрейтор Олег Чириков (Гомельская обл., г. Чечерск, 24 года)

По образованию Олег — ветеринарный фельдшер. После окончания Речицкого государственного аграрного колледжа три года трудился по специальности.

— В школьные годы я активно занимался дзюдо в детско-юношеской спортивной школе. В колледже увлекся плаванием и бодибилдингом. Стал посещать секцию по стрельбе из пневматической винтовки, занимал призовые места на районных соревнованиях… Также люблю играть на гитаре, радовать своим творчеством окружающих, — рассказал о себе ефрейтор Олег Чириков. — Пройти службу в армии я всегда хотел. С ранних лет убежден: отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. И когда узнал о том, что буду проходить срочную военную службу в зенитных ракетных войсках, — очень обрадовался. Считаю, что охранять мирное небо нашей страны — почетная и важная миссия.

Как признался в беседе Олег, в Вооруженных Силах он приобрел множество положительных качеств: силу воли, крепость духа, чувство ответственности за себя, своих близких и товарищей. Больше всего ему нравится постигать военную науку в ходе боевых дежурств по охране воздушных рубежей, полевых выходов дивизиона. Также он ценит отцовское отношение к подчиненным командиров, дружелюбие сослуживцев.





Старший дизелист-электрик отделения энергетического обеспечения ефрейтор Максим Вейзберг (г. Минск, 20 лет)

— Я обучался в Минском государственном профессиональном лицее № 10 строительства имени И. М. Жижеля. Затем работал по специальности в ­«Минскметрострое», — поведал солдат. — Понимая, что вскоре меня призовут на срочную военную службу, решил для себя твердо: надо не просто отслужить, отбыть номер, а пройти школу мужества с максимальной пользой для себя и нашей страны…

За время службы ефрейтор Вейзберг освоил ремонт и эксплуатацию военной техники, стал хорошо разбираться в электрике. Он стал самостоятельным, старательным и решительным, начал ценить свободное время и всерьез строить планы на будущее. А еще он приобрел много верных друзей в армейском строю.

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Командование зенитного ракетного дивизиона и в/ч 30151 выражает искреннюю благодарность за воспитание настоящих патриотов, достойных защитников родной земли родителям сержанта Дениса Сигая — Татьяне Григорьевне и Александру Михайловичу, матерям ефрейтора Олега Чирикова — Валентине Васильевне и ефрейтора Максима Вейзберга — Наталье Викторовне.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора