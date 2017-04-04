Открытость и прозрачность. Таковы основные принципы, на которых Министерство обороны Республики Беларусь строит свою работу с зарубежными странами. Ежегодно департамент международного военного сотрудничества готовит для военных атташе, аккредитованных при белорусском военном ведомстве, интересную программу посещений частей и соединений белорусской армии, предприятий военно-промышленного комплекса. Этот год не стал исключением. В последних числах марта военные дипломаты посетили одну из авиационных баз белорусской армии и 140‑й ремонтный завод.



День выдался солнечным и ясным. Однако на этом лимит весенних бонусов был исчерпан. Холодный ветер напоминал о переменчивости погоды в это время года. Но данный метеорологический казус с лихвой компенсировала теплая встреча.

— Мы всегда рады друзьям, — командир авиационной базы полковник Андрей Лукьянович радушно приветствовал военных атташе.

Аэродром жил своей обычной жизнью. Шли плановые полеты. Немного в стороне, на рулежной полосе, стояли образцы авиационной техники, которая состоит на вооружении воинской части. О ней хозяева говорили с особой гордостью.

А гордиться есть чем. Обновление и модернизация авиационного парка Военно-воздушных сил — приоритетное направление белорусского военного ведомства.

— Министерство обороны уделяет повышенное внимание развитию военной авиации, — подчеркнул полковник Лукьянович. — Сегодня средний налет летчиков нашей части составляет без малого 100 часов. Это очень хороший показатель даже по сравнению с Советской Армией, которая является своеобразным критерием качества подготовки летчика. В результате модернизации последних лет значительно повысилось качественное состояние и исправность авиационной техники в военно-транспортной, штурмовой и истребительной авиации. А также в авиации непосредственной авиационной поддержки.



Застывшие на импровизированной смотровой площадке крылатые и винтокрылые машины стали убедительным доказательством сказанного.

Вернувшийся в строй после капитально-восстановительного ремонта Ил‑76МД стал объектом повышенного интереса гостей. Этот надежный крылатый трудяга вызвал немало справедливых лестных отзывов в свой адрес. Новые системы автоматического управления, системы раннего предупреждения приближения земли и предупреждения столкновения самолетов в воздухе, пилотажно-навигационный комплекс и многие другие приборы отвечают всем современным требованиям к системам управления самолета и бортовому радиоэлектронному оборудованию. Благодаря этому белорусский «Ильюша» допущен к полетам по международным воздушным трассам.

— Это очень эффективный самолет, — поделился впечатлениями атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Эквадор в Республике Беларусь полковник Саенс Франциско Хавьер Армендариз. — В нашей армии нет такой авиационной техники. Однако, думаю, для нас такой военно-транспортный самолет был бы очень полезен как для осуществления десантирования, так и для перевозки военных грузов.



Завершив осмотр, гости покинули самолет. Экипаж занял привычные места в кабине. Рев мощных двигателей заглушил на время голоса находившихся на стоянке людей. Самолет готовился к взлету… Разбег… Отрыв… Белокрылым лебедем Ил взмыл в безоблачное небо и растворился в лазурной дали. Выполнение плановых задач никто не отменял.

Не меньший интерес вызвали у гостей поступившие не так давно на вооружение части многоцелевые вертолеты Ми‑8МТВ‑5. А также прошедшие модернизацию на отечественном 558‑м авиаремонтном заводе Ми‑24.

— Я первый раз на этой авиационной базе. Мне очень понравилось. Узнал много нового, — сказал руководитель военного бюро Ливии в Республике Беларусь капитан 1 ранга Эльмухтар Халиф Ахмед Шахуб. — Вызывает уважение то, что белорусские предприятия делают такой качественный ремонт.

Однако не только техническая составляющая в тот день произвела впечатление на гостей. Военные атташе обратили внимание и на ухоженную территорию воинской части.

— Если у вас в таком образцовом порядке содержится военная техника и городок, то и в вашей бое­способности сомневаться не приходится, — сказал один из них.

Затем гости ознакомились с экспозицией музея авиационной части.

* * *

Во второй день этого дипломатического тура военные атташе посетили 140‑й ремонтный завод.

На сегодняшний день это единственное предприятие в Беларуси, где проводится капитальный ремонт и глубокая модернизация практически всего спектра бронетанковой техники. А также двигателей, других узлов и агрегатов к ней. Специалисты завода восстанавливают и совершенствуют боевые машины, разрабатывают и изготавливают принципиально новые конкурентоспособные, востребованные на рынке образцы техники. Здесь успешно осуществляют полный цикл работ, связанных с капитальным ремонтом бронетехники, в том числе и танков Т‑72Б.



Военные атташе смогли ознакомиться с разными этапами ремонтных работ этой боевой машины.

Практика показала, что наличие превосходства в воздухе не всегда позволяет сохранить соответствующее превосходство на земле. Здесь первую скрипку играют мощные бронированные машины. Потому танки должны оставаться быстрыми, а броня — крепкой.

— Прежде всего хочу поблагодарить белорусское военное ведомство за то, что нам предоставили возможность ознакомиться с белорусскими новациями в вопросах ремонта и модернизации и создания военной техники, — высказал свои впечатления атташе по вопросам обороны, военно-воздушный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь генерал-майор Александр Васильев. — Обращает на себя внимание организация самого производства на заводе, подготовка специалистов. Мне очень понравилось отношение людей к своему делу — от простого рабочего до руководителей. Каждый из них искренне заинтересован в результате своего труда. Это правильный путь, который позволяет достигать хороших результатов.

Интерес гостей вызвала и новая разработка завода — мобильное бронированное транспортное средство «Кайман». Этот армейский внедорожник предназначен для проведения разведывательных, диверсионных, миротворческих и милицейских операций, патрулирования и сопровождения колонн, ведения действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Конструкторы предусмотрели возможность его модернизации в зависимости от региона эксплуатации и спектра выполняемых задач.

Военные атташе с интересом изучали возможности этой машины: проходимость, вооружение, защиту. Не обошли вниманием и эргономичность боевого отсека. Со знанием дела обсуждали, насколько удобно покидать его при полной экипировке… Это был интерес профессионалов, понимающих специфику и нюансы. И результат увиденного их впечатлил.

— В этом году мы подготовили для военных атташе разнообразный план работы, составленный на основе их пожеланий и предложений, — отметил помощник начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Виктор Болсуновский. — Впереди у нас еще много встреч.

* * *

Наша открытость — залог успешного взаимопонимания с зарубежными партнерами. Число стран, с которыми взаимодействует белорусское военное ведомство, неизменно растет. Отрадно то, что после восьмилетнего перерыва возобновилось сотрудничество с дипломатической миссией Соединенных Штатов Америки. Аккредитацию при Министерстве обороны Беларуси получил военный атташе при Посольстве США в Республике Беларусь подполковник Шон Кайл. Это была его первая поездка. И судя по улыбке офицера, он остался очень доволен.

…Когда-то древние мужи отметили, что самая большая роскошь в мире — это роскошь человеческого общения. Способность делиться мыслями, впечатлениями. Тогда мы становимся ближе и понятнее друг другу.

Военные дипломаты призваны вести диалог, способствующий укреплению взаимопонимания и дружбы. В этом их миссия.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской