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Когда цели отлично видны

04.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Отсчет времени для военного факультета в Белорусской государственной академии авиации (БГАА) начался в августе 1975 года, когда в Минском авиационном техническом училище гражданской авиации (МАТУГА) был создан военный цикл. В 1993 году цикл был преобразован в военную кафедру, на базе которой в 2007‑м был создан военный факультет. В 2015 году Минский государственный высший авиационный колледж (изначально — МАТУГА) приобрел статус академии и нынешнее название — Белорусская государственная академия авиации.

С октября 2016 года коллектив военного факультета возглавляет кандидат технических наук, доцент полковник Андрей Говин. Недавно с ним побеседовала наш корреспондент.


Полковник Андрей Говин

 
 
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