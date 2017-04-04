﻿ Гомельские байкеры откроют мотосезон 8 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельские байкеры откроют мотосезон 8 апреля

04.04.2017 20:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 апр — Sputnik. Мотоклуб "Железные братья" при поддержке ГАИ Гомельщины и областного исполкома откроет мотосезон-2017 8 апреля, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции региона.

Гомельские байкеры откроют мотосезон 8 апреля
© Sputnik/
Девушка-байкер собрала "паровоз" в центре Минска

Участники мероприятия проведут общий сбор в 11 часов утра на площади Ленина в Гомеле, а час спустя колонна байкеров в сопровождении ГАИ поедет к Детскому городку спортивно-технических видов спорта, где будет проходить основная программа.

"Желающие смогут сдать экзамен на категорию А1. На месте проведения мероприятия будет присутствовать инспектор ГАИ, который примет теоретический (решение карточек) и практический экзамен на предоставленном Госавтоинспекцией мотоцикле", — отметили в Госавтоинспекции.

Там подчеркнули, что желающие получить "мотоправа" должны иметь при себе паспорт и действующую медсправку.

На минувших выходных мотосезон открыли в Бресте и Гродно.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающие смогут сдать теорию и практику на мотоциклетные "права" на месте проведения мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пострадавший от взрыва в питерском метро белорус: Паники не было, люди помогали друг другу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика