МИНСК, 4 апр — Sputnik. Мотоклуб "Железные братья" при поддержке ГАИ Гомельщины и областного исполкома откроет мотосезон-2017 8 апреля, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции региона.

Участники мероприятия проведут общий сбор в 11 часов утра на площади Ленина в Гомеле, а час спустя колонна байкеров в сопровождении ГАИ поедет к Детскому городку спортивно-технических видов спорта, где будет проходить основная программа.

"Желающие смогут сдать экзамен на категорию А1. На месте проведения мероприятия будет присутствовать инспектор ГАИ, который примет теоретический (решение карточек) и практический экзамен на предоставленном Госавтоинспекцией мотоцикле", — отметили в Госавтоинспекции.

Там подчеркнули, что желающие получить "мотоправа" должны иметь при себе паспорт и действующую медсправку.

На минувших выходных мотосезон открыли в Бресте и Гродно.