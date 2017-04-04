Доброе утро!

В мире расцвела сакура . И это просто невероятно! Пусть и ваша жизнь с приходом весны и солнца станет красивее и теплее. Хорошего дня!





ВАЖНОЕ

Поставки российской нефти в Беларусь возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. Россия будет поставлять нам до 24 млн тонн нефти в год. Новое соглашение будет действовать до 2024 года включительно. По итогам последних переговоров двух президентов, Россия рефинансирует долг Минска на 750−800 млн долларов и может помочь деньгами от ЕФСР, с Беларуси также снято обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год — это позволит нашей стране зарабатывать дополнительно 150 млн долларов в год. В целом же в нынешнем году экономический эффект от урегулирования нефтегазовых вопросов составит для Беларуси около $ 500 млн, в 2018 и 2019 годах — примерно по $ 800 млн.

Стало известно, кто совершил теракт в Санкт-Петербурге : смертником, взорвавшим себя в вагоне метро, оказался 22-летний Акбаржон Джалилов, уроженец киргизского города Ош, который последние 6 лет жил в Санкт-Петербурге и за это время сменил не один паспорт. Вот что еще о нем известно . Число жертв теракта за вчерашний день выросло до 14 человек . А машинист поезда объяснил, почему не остановил его в тоннеле после взрыва: позже стало понятно, что именно это помогло предотвратить большее количество жертв. Вчера белорусы пришли к посольству России в Минске: «Мы мирные люди, это нас объединяет. Хочу передать слова соболезнования семьям погибших и пострадавших россиян. Мы с вами! Я думаю, мы должны противостоять той страшной силе, которая надвигается, вместе».





Минобр определил, какие отметки по ЦТ будут считаться неудовлетворительными для поступления в вуз в этом году. Все подробности для абитуриентов и их родителей — здесь .

На Витебщине возбуждено три уголовных дела в связи с подростковыми «группами смерти» . Стало известно, что 17-летняя школьница из Витебска пыталась покончить с собой, проходя квесты в опасной игре в соцсети, а в двух других случаях интернет-кураторы принуждали детей выполнять задания в игре под угрозой насилия в отношении их близких. Поговорите со своими детьми еще раз, предупредите их об опасности.

Напоследок — о мировых допинговых скандалах. WADA опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2015 году. Кто попадался на употреблении допинга чаще всего и какое место занимают в рейтинге наши атлеты — здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

Поговорили с пострадавшим от взрыва в питерском метро белорусом . Он рассказал нам, что творилось в вагоне после взрыва и как помогал выносить раненых. Юрий Шушкевич сейчас находится в одной из питерских больниц. У него травма головы, руки, шеи, контузия. Мужчине уже сделали одну операцию, впереди — еще две.

В Борисове умер 25-летний солдат. До трагедии его родители приезжали в воинскую часть поговорить с руководством о дедовщине . Им пообещали разобраться, успокоили. Теперь родители об этом жалеют. Считают, что на парня стали давить еще больше. Вечером 30 марта Артем позвонил родным, утром следующего дня его не стало.

В Минске суд рассматривает дело ученицы против учителя . Первоклассница столкнулась с учительницей, которая держала в руках чайник с горячей водой. Вода попала на малышку, девочка получила ожоги. Мама добилась, чтобы было возбуждено уголовное дело. «Учитель мне позвонила через час после случившегося, до этого они даже скорую не вызвали», — возмущена она. Будем следить и рассказывать, как идет процесс.





Побывали в столичной Курасовщине в рамках проекта «Одноэтажный Минск». Там сносят частный сектор ради многоквартирного жилья и паркинга. Те, кто живет здесь всю жизнь, уезжать категорически не хотят. Владельцы домов рассказали нам, что думают о переезде и как выбирали квартиры . Некоторые вообще считают, что «людей специально отрывают от земли и загоняют в бетонные коробки, чтобы ими было легче управлять».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Для скорейшего трудоустройства безработных минские службы занятости регулярно проводят мини-ярмарки вакансий. Если раньше устраивали одну, общегородскую, то сейчас — в каждом районе. FINANCE.TUT.BY побывал на одной из таких мини-ярмарок и посмотрел, как безработных зазывают, например, …пилотами в «Белавиа». Новичок в компании зарабатывает 2,5 тысячи долларов, а пилот со стажем — 5 тысяч. Однако у стенда авиакомпании пусто — специалистов с таким образованием и опытом не нашлось. Неудивительно, да?

Обсудили с экспертом рынок недвижимости в столице: чего ждать, сколько что будет стоить через год, упадут или вырастут цены на вторичку и новое жилье. В общем, если вы планируете купить или продать квартиру — вам сюда .

У нас есть чудесная спортивная и жизненная история о том, как парень променял мечту об Олимпиаде на ММА. «В борьбу изначально приходят дети из небогатых семей. Когда они вырастают, вопрос о том, чтобы прокормить себя, становится остро». И вот что из этого вышло .





Рассказываем о хроническом невезении Брестского завода бытовой химии : один собственник планомерно банкротил, другой — сбежал за океан от уголовного преследования. 30 ноября прошлого года у них на счетах был 0 рублей 0 копеек. «Есть мировые производители химреагентов. Они все одинаковые. Все покупают одно и то же, в разных пропорциях это замешивают и в свои флаконы разливают. Возьмем моющее средство известного бренда и наш жидкий порошок „Дарья“. Это одно и то же. „Дарья“, может быть, даже немного лучше, потому что там меньше „забодяжено“. Но одно продается по 23 рубля, а мы по 5 рублей продать не можем». Но Бытхим не сдается!

Собрали все, чем занималась наша фотослужба в марте. Многочисленные акции протестов в Минске и регионах, последующие задержания и суды. Мы следили за развитием событий на стройплощадке возле Куропат и тем, как прошла несанкционированная акция в День Воли в Минске; встречались с санинструктором, которая прыгает с парашютом; были на репетиции у юных балерин; смотрели, как выселяют женщину, которая протестовала на башенном кране. В общем, смотрите — не пожалеете .





Все новости вторника, 4 апреля

Кстати, теперь наша программа «Психология навынос» будет выходить в эфир в новом формате: психолог будет отвечать не на наши, а на ваши вопросы по актуальным темам. Например, 12 апреля обсудим, как определить, что у вас или близкого человека депрессия, можно ли справиться с ней самостоятельно и как, когда пора обращаться за помощью специалистов, помогает ли алкоголь… Спрашивайте обо всем, что вас интересует .

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