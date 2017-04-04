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В Витебске БРСМ помогает молодым людям устроиться на работу
05.04.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by
Горячие линии по оказанию помощи в трудоустройстве молодым людям начали работать при комитетах БРСМ в Витебске,
Обратиться на горячую линию могут парни и девушки от 18 до 31 года, которые хотят найти постоянное место работы.
На сегодняшний день в банке данных — около 750 вакансий, ежедневно их количество пополняется.
Соискателей консультируют, подбирают для них должность, соответствующую образованию и специальности, а затем направляют на предприятие или в организацию, где есть вакансия. Помочь обещают и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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На сегодняшний день в банке данных - около 750 вакансий, ежедневно их количество пополняется.
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