Горячие линии по оказанию помощи в трудоустройстве молодым людям начали работать при комитетах БРСМ в Витебске, сообщает сайт горисполкома.

Обратиться на горячую линию могут парни и девушки от 18 до 31 года, которые хотят найти постоянное место работы.

На сегодняшний день в банке данных — около 750 вакансий, ежедневно их количество пополняется.

Соискателей консультируют, подбирают для них должность, соответствующую образованию и специальности, а затем направляют на предприятие или в организацию, где есть вакансия. Помочь обещают и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номер телефона горячей линии БРСМ по трудоустройству в Витебске: 8 (0212) 42-68-87. Контакты сотрудников организации — по ссылке .