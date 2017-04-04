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В Витебске БРСМ помогает молодым людям устроиться на работу

05.04.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Горячие линии по оказанию помощи в трудоустройстве молодым людям начали работать при комитетах БРСМ в Витебске, сообщает сайт горисполкома.

Обратиться на горячую линию могут парни и девушки от 18 до 31 года, которые хотят найти постоянное место работы.

На сегодняшний день в банке данных — около 750 вакансий, ежедневно их количество пополняется.

Соискателей консультируют, подбирают для них должность, соответствующую образованию и специальности, а затем направляют на предприятие или в организацию, где есть вакансия. Помочь обещают и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номер телефона горячей линии БРСМ по трудоустройству в Витебске: 8 (0212) 42-68-87. Контакты сотрудников организации — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
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На сегодняшний день в банке данных - около 750 вакансий, ежедневно их количество пополняется.

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