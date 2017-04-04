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В Гомеле украинец по фальшивому российскому паспорту месяц управлял фирмой
05.04.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Предприниматель по российскому паспорту основал в Гомеле фирму, через которую поставлял товары и совершал финансовые операции, пишет «
Паспорт предъявлял во многих учреждениях, где требуется подтверждение личности и без услуг которых не обойтись, в том числе и в банках. В одном из них подлинность паспорта вызвала сомнение. Предпринимателем заинтересовались милиционеры.
Мужчине ничего не оставалось, как признаться, что паспорт поддельный. Купил его по почте в Украине, гражданином которой является, вклеил свое фото и приехал в Беларусь, чтобы заняться бизнесом. Продержаться ему удалось только месяц.
В отношении украинца возбудили уголовное дело за подделку и использование заведомо подложного официального документа. В лучшем случае его ждет денежный штраф, в худшем — лишение свободы до трех лет.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело за подделку и использование заведомо подложного официального документа. В лучшем случае его ждет денежный штраф, в...
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