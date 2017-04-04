Предприниматель по российскому паспорту основал в Гомеле фирму, через которую поставлял товары и совершал финансовые операции, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Паспорт предъявлял во многих учреждениях, где требуется подтверждение личности и без услуг которых не обойтись, в том числе и в банках. В одном из них подлинность паспорта вызвала сомнение. Предпринимателем заинтересовались милиционеры.

Мужчине ничего не оставалось, как признаться, что паспорт поддельный. Купил его по почте в Украине, гражданином которой является, вклеил свое фото и приехал в Беларусь, чтобы заняться бизнесом. Продержаться ему удалось только месяц.

В отношении украинца возбудили уголовное дело за подделку и использование заведомо подложного официального документа. В лучшем случае его ждет денежный штраф, в худшем — лишение свободы до трех лет.