Конверт с оригинальной маркой «Бобруйск — культурная столица Беларуси 2017 года» выпускает в обращение Министерство связи и информатизации. Специальное памятное гашение пройдет 20 апреля, сообщает Минсвязи.



Фото: mpt.gov.by

Конверт с маркой выходят 7 апреля. Гашение пройдет через две недели в отделении почтовой связи № 27 Бобруйска.

Дизайн конверта и спецштемпеля разработала Елена Медведь. На марке — надпись на белорусском языке «Бабруйск — культурная сталіца Беларусі» и дата — 2017 год. Также — герб Бобрууйска и его достопримечательности: Свято-Георгиевский храм, областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, Бобруйск-Арена. Снимки сделаны М. Витковским.

На конверте — также изображения храма, театра и арены, но в цвете.

Бобруйск — второй по численности населения город в Могилевской области. В письменных источниках впервые упоминается в 1387 г.

В городе проходят международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», международный пленэр по керамике «AРТ-Жыжаль». В 2017 году Бобруйск объявлен культурной столицей Беларуси.