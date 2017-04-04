﻿ Конверт "Бобруйск - культурная столица Беларуси 2017" выпускает Минсвязи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конверт "Бобруйск - культурная столица Беларуси 2017" выпускает Минсвязи

05.04.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Конверт с оригинальной маркой «Бобруйск — культурная столица Беларуси 2017 года» выпускает в обращение Министерство связи и информатизации. Специальное памятное гашение пройдет 20 апреля, сообщает Минсвязи.


Фото: mpt.gov.by

Конверт с маркой выходят 7 апреля. Гашение пройдет через две недели в отделении почтовой связи № 27 Бобруйска.

Дизайн конверта и спецштемпеля разработала Елена Медведь. На марке — надпись на белорусском языке «Бабруйск — культурная сталіца Беларусі» и дата — 2017 год. Также — герб Бобрууйска и его достопримечательности: Свято-Георгиевский храм, областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, Бобруйск-Арена. Снимки сделаны М. Витковским.

На конверте — также изображения храма, театра и арены, но в цвете.

Бобруйск — второй по численности населения город в Могилевской области. В письменных источниках впервые упоминается в 1387 г.

В городе проходят международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», международный пленэр по керамике «AРТ-Жыжаль». В 2017 году Бобруйск объявлен культурной столицей Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конверт выпускают 7 апреля, а памятное гашение пройдет 20 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле украинец по фальшивому российскому паспорту месяц управлял фирмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика