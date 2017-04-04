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В Гродно начали обновлять дорожную разметку

05.04.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник, 3 апреля сотрудники КУП «СМЭП Гродненского облисполкома» приступили к нанесению дорожной разметки. Вчера работы велись на ул. Белуша от въезда в город с трассы М6, сообщает Блог Гродно.


Как пояснили на предприятии, в ближайшее время дорожную разметку пластиком будут обновлять на кольцевых развязках и улицах с высокой интенсивностью движения, остальные улицы разметят, как и прежде, краской.

Визуально разметка пластиком ничем не отличается от разметки, нанесенной краской. У обычной краски толщина слоя 0,4 — 0,6 миллиметра, у «пластика» — около 1 миллиметра. Материал абсолютно не скользкий, что не подтвердило переживаний гродненских автолюбителей. При этом от обычной краски пластиковая разметка отличается более высокой стоимостью, сложной технологией нанесения и долговечностью. Срок годности такой разметки примерно два года.

В этом году разметку будут в основном наносить краской: сначала на въезде в город и на кольцевой, затем в центре, потом участками — на основных городских магистралях.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ближайшее время дорожную разметку пластиком будут обновлять на кольцевых развязках и улицах с высокой интенсивностью движения, остальные улицы разметят, как и...

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