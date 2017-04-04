МИНСК, 5 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило пороговые значения централизованного тестирования (ЦТ) на том же уровне, что и в предыдущем году, документ с отметками был опубликован на НЦПИ в среду.

Ведомство ежегодно определяет, какие отметки на ЦТ будут признаны неудовлетворительными — получившие ниже определенного бала абитуриенты не получат сертификаты о прохождении тестирования.

Пороговые значения — 2016

Так, по белорусскому и русскому языкам такими отметками будет считаться результат от нуля до 19 баллов — для филологических специальностей, от нуля до девяти баллов — для остальных специальностей.

По первому предмету испытания, если это математика, физика, химия или биология, к "неудам" будут отнесены отметки до 15 баллов, если эти же предметы являются вторым предметом — до десяти.

По первому гуманитарному предмету неудом будет считаться все, что ниже 20 баллов, для второго предмета — до 15 баллов. Вместе с тем определено, что к неудовлетворительным будут приравнены отметки от нуля до четырех баллов в вузах Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, а также на военные факультеты и на ряд иных специальностей, включая "мелиорацию" и некоторые другие.

Изменилось ли что-то?

Установленные на 2017 год нижние пороги результатов ЦТ — такие же, как и в два предыдущих года. Для сравнения, в 2014-м этот уровень был чуть выше — по второму профильному предмету неудовлетворительными считались все отметки до 14 баллов включительно.

Если исходить из результатов ЦТ 2016 года, достаточно большое количество абитуриентов не справляются с тестированием на должном уровне. Так, 18,26% от всех проходивших тест по математике не смогли набрать и десяти баллов. Из сдававших испытание по физике 10 баллов не набрали чуть более 15% сдававших.

Русский язык на десять баллов в прошлом году не смогли сдать 6% абитуриентов, белорусский — 7,2%. Историю Беларуси "завалили" в минувшую вступительную кампанию 5,26%.