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Гражданин Украины задержан в Минске за наркотики

05.04.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске гражданина Украины по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Гражданин Украины задержан в Минске за наркотики
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"В 23:30 сотрудниками ОНиПТЛ Партизанского РУВД, отдела Департамента охраны и СПБТ "Алмаз" по месту жительства задержан гражданин Украины, 1994 года рождения", — сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.

По словам собеседников агентства, у него обнаружено и изъято 1,89 грамма психотропного вещества Альфа-РVР.

В отношении украинца, который имеет вид на жительство в Минске, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Квартиру, где проживал данный гражданин, взяли штурмом бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз".

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