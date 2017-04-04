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Установщика дверей из Минска подозревают в мошенничестве

05.04.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы задержали 32-летнего минчанина. Под видом частного предпринимателя он предлагал установить двери, но когда получал деньги — пропадал. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В январе с заявлением о мошенничестве в милицию обратилась женщина. За несколько месяцев до этого она заказала входные двери по объявлению. К ней приехал мужчина, с ним она заключила договор и внесла предоплату. Через пару дней установщик перезвонил и попросил еще 100 рублей для покупки фурнитуры. А после этого перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался ранее судимый минчанин, директор ООО «СтатусЭнергоКом».

— Вместе с тем были установлены иные потерпевшие, которые пострадали от действий данного мужчины. Проводится дальнейшая проверка, — рассказал замначальника Октябрьского РУВД Виталий Макрицкий.


Фото: пресс-служба ГУВД

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество). Санкция статьи — до 3 лет лишения свободы.

Граждан, которые пострадали от действий мужчины, просят обращаться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8 (029) 562-76-93, 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-49-34.

 
Теги: Минск
 
 
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