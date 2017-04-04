В Барановичах прекратили предварительное расследование суицида 15-летнего школьника в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.





Расследование уголовного дела продолжалось несколько месяцев. Следователи допросили родных, друзей, одноклассников, педагогов тренеров и иных лиц, чьи пояснения могли пролить свет на обстоятельства гибели Влада Зеленого.

Кроме того, осматривали личные вещи, оргтехнику, исследовали мобильные устройства, которыми пользовался подросток, изучали его переписку в социальных сетях.

— В учреждении образования, где обучался подросток, назначалась служебная проверка, в ходе которой комплексно оценивалась соответствующая работа школы. Кроме того, в рамках следствия анализировались материалы комиссий по делам несовершеннолетних за 2015−2016 годы по сообщению о конфликтных отношениях в семье. Сам подросток на профилактических учетах не состоял. Каких-либо объективных данных, указывающих на то, что кто-нибудь из окружения или виртуальной среды довел несовершеннолетнего до самоубийства, не установлено, — сообщила Марина Дранькова.

В беседе с TUT.BY мама Влада, Татьяна Королева, отметила, что позицию Следственного комитета не поддерживает и намерена обжаловать данное решение.

— Директор школы сказал, что в школе отношения между детьми были хорошие. Но как же так, если накануне была драка и совет профилактики? — рассказала мама Влада.

Трагедия произошла 22 декабря в Барановичах. Подросток свел счеты с жизнью в квартире, где проживал с матерью и отчимом. По мнению родственников, одной из причин произошедшего могла быть травля Влада в школе, где он учился.