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Никто не виноват. Следователи прекратили уголовное дело по суициду школьника в Барановичах
05.04.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах прекратили предварительное расследование
Расследование уголовного дела продолжалось несколько месяцев. Следователи допросили родных, друзей, одноклассников, педагогов тренеров и иных лиц, чьи пояснения могли пролить свет на обстоятельства гибели Влада Зеленого.
Кроме того, осматривали личные вещи, оргтехнику, исследовали мобильные устройства, которыми пользовался подросток, изучали его переписку в социальных сетях.
— В учреждении образования, где обучался подросток, назначалась служебная проверка, в ходе которой комплексно оценивалась соответствующая работа школы. Кроме того, в рамках следствия анализировались материалы комиссий по делам несовершеннолетних за 2015−2016 годы по сообщению о конфликтных отношениях в семье. Сам подросток на профилактических учетах не состоял. Каких-либо объективных данных, указывающих на то, что кто-нибудь из окружения или виртуальной среды довел несовершеннолетнего до самоубийства, не установлено, — сообщила Марина Дранькова.
В беседе с TUT.BY мама Влада, Татьяна Королева, отметила, что позицию Следственного комитета не поддерживает и намерена обжаловать данное решение.
— Директор школы сказал, что в школе отношения между детьми были хорошие. Но как же так, если накануне была драка и совет профилактики? — рассказала мама Влада.
Трагедия произошла 22 декабря в Барановичах. Подросток свел счеты с жизнью в квартире, где проживал с матерью и отчимом. По мнению родственников, одной из причин произошедшего могла быть травля Влада в школе, где он учился.
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Дело прекратили в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления.
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