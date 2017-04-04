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Милиция усилит контроль во время религиозных праздников

05.04.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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К апрельским религиозным праздникам правоохранители усилят меры общественной безопасности. Места богослужений заранее изучат саперы, при необходимости организуют оцепление и пропускной режим. Об этом сообщает МВД Беларуси.

В апреле пройдет несколько мероприятий, приуроченных к религиозным праздникам. В частности, 9 апреля апреля — Вербное воскресенье, а 16 апреля — Пасха (по католическому и православному календарям), а также 25 апреля — Радуница у православных.

«Особое внимание планируется уделить вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности граждан», — сообщает ведомство.

Места богослужений и прилегающие территории заранее осмотрят саперно-пиротехнические группы. Если потребуется — милиция организует оцепление и пропускной режим с использованием технических средств.

«Уже сейчас реализуется комплекс соответствующих мер по предупреждению нарушений правопорядка, произведен дополнительный расчет необходимых сил и средств. Налажено тесное взаимодействие с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, медицинскими учреждениями, горрайисполкомами, коммунальными службами и другими», — сообщает МВД.

Граждан просят сообщать о подозрительных людях или оставленных без присмотра вещах, а также с понимаем отнестись к принимаемым мерам безопасности.

В выходные и праздничные дни ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому усилят охрану правопорядка и на объектах транспорта. Сотрудники ГАИ уже разработали маршруты объезда мест массовых мероприятий. Вместе с коммунальщиками продумываются условия для удобной парковки.

 
 
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Граждан просят сообщать о подозрительных людях или оставленных без присмотра вещах.

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