В Гомеле развернулась дискуссия вокруг строительной площадки в центре города. По данным историков, на месте будущего многоэтажного дома могут находиться старые еврейские захоронения. Для местных властей и застройщика это стало полной неожиданностью: чтобы докопаться до истины, стройку пришлось приостановить.





Самый центр Гомеля, уже в мае по проекту здесь должны начать строительство восемнадцатиэтажного жилого дома, с огороженной территорией и парковками. Все документы у застройщика на руках, самое время расчищать территорию, однако на площадке ни души. После того, как по городу пошли слухи, что на этом месте может находиться старое еврейское кладбище, представители местной еврейской общины настояли — со стройкой надо повременить.

Историки подтверждают: еврейское кладбище действительно находилось здесь. Хоронили на нём, предположительно, до 1885 года, затем закрыли. И действительно: на плане дореволюционного Гомеля 1913 года еврейские захоронения отмечены знаками.

Застройщик — в растерянности. Ведь покупал участок, а не кладбище. Все работы пришлось экстренно приостановить. Единственное, чего опасается, как бы эта история не отпугнула потенциальных покупателей квартир. И всё же, чтобы докопаться до истины, строительная компания готова нести убытки.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Было кладбище или нет — покажут раскопки. Их начнут как только заключат договор с МЧС.