Белорусок часто упрекают за слишком длительный декретный отпуск — 3 года, тогда как во многих странах сидят дома с ребенком не больше года. Мы посмотрели, какие варианты есть у женщин, которые решили вернуться на работу раньше, чем принято.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Детский сад для малышей — нет мест или нет желающих?

Минчанка Наталья рассказывает, что первый год в декретном отпуске провела с удовольствием. В заботах о ребенке было не до работы. Со временем появилось желание вернуться к активной жизни, для начала — на полдня. В реальности это оказалось непросто. Помощников из числа родственников, которые могли бы присматривать за ребенком, у семьи нет.

— Обзвонила детские сады рядом с домом и услышала неутешительный ответ — в ясельные группы набирают только с 2 лет. В моем случае примут только в 2,5 года (и то если повезет!), поскольку ребенок родился весной, а в середине года, говорят, в садик не берут. Для меня это странно — мало кто из наших мам в советские годы сидел в декрете по 3 года, не вижу в этом смысла. Даже в регионах моя сестра смогла отдать ребенка в ясли в 1,2 года и вышла на работу. Там это в порядке вещей, а в продвинутой столице почему-то нет.



​​Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отдавать ребенка в частный детский сад или нанимать няню, говорит собеседница, ей невыгодно. Цены на эти услуги таковы, что даже от зарплаты выше среднего по итогу останется немного. К тому же при выходе на работу частично или полностью теряется пособие на ребенка. Группа частичного пребывания (до 5−6 часов) в обычном государственном саду решила бы все проблемы, считает Наталья.

— Странно, что шестилеток при желании родителей оставляют в саду, а для малышей — мест нет. Или нет желающих? Лично я вижу в таких группах сплошные плюсы — ребенок общается с детьми и учится быть самостоятельным, мама развивается и приносит дополнительные деньги в семью (и в бюджет — через налоги). Возможно, стоит повысить плату за посещение садика малышами, ведь нагрузка для воспитателей в таком случае выше. Я только «за». Хочется иметь средний вариант между дорогими услугами няни и и отсутствием мест вообще — в госсадике.

Несколько лет назад эксперты предлагали ввести полную плату за детский сад ребенка до 3 лет, если мать находится в декретном отпуске или получает пособие. Но дальше разговоров дело не дошло. Также осталось без внимания предложение сократить срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с 3 до 2 лет. Экс-министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина заявила, что «это не обязанность, а право» женщин, и его отнимать нельзя.

На столицу — всего 9 групп раннего возраста

Как рассказали TUT.BY в столичном комитете по образованию, родители сегодня не проявляют особого интереса к группам раннего возраста. По запросу группы для детей с 1 до 2 лет открываются, но их мало. В этом году сады посещали всего 130 малышей, а это 0,001% — от общего числа воспитанников (96 тысяч). Групп до года нет вообще, хотя официально родители имеют право определить ребенка в детский сад уже в возрасте 2 месяца.

— Если есть необходимость у родителей отправить ребенка в такую группу, они с этим запросом приходят в управление образования своего района. Естественно, им никто в одночасье не скажет, что в каком-то конкретном саду будет такая группа. Если будет всего 2−3 родителя желающих, никто такую группу не откроет, — объясняет главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Елена Макаревич.

— И если в твоем районе таких групп нет, что делать?

— Пусть управление образования решает эту проблему: связывается с другими районами и уточняет, где такие группы есть. Если специалисты отвечают отказом, надо обращаться к главе администрации района. Естественно, родитель может и сам в другой район обратиться, ему никто не запрещает, но вообще именно управление образования должно связаться с близлежащими районами и уточнить, где есть свободные места.

— Есть ли какие-то особые требования к малышам до 2 лет?

— Вообще требования к ребенку у нас не предъявляют, малыши на то и малыши. Учреждение дошкольного образования должно само решать проблему обучения деток. Но было бы хорошо, если бы ребенок обладал какими-то элементарными навыками самообслуживания — держать ложку в руке, кофточку и штанишки самостоятельно надеть, пользоваться горшком. Но если этих навыков нет, конечно, это не может быть препятствием по определению ребенка в детский сад.

— Можно ли определить ребенка в сад в середине года (в сентябре еще не готов, а к январю — подрос)?

— Чтобы было понятно, я всегда привожу аналогию со школой. Мы в середине 1-го класса определяем ребенка в школу? Нет. А почему вы считаете, что в детский сад можно? Комплектование групп у нас проводится в начале учебного года с учетом возраста ребенка на 1 сентября. В течение календарного года возможен прием ребенка в дошкольное учреждение образования, но только при наличии в нем свободных мест.

Специалист комитета по образованию не смогла уточнить, в каких конкретно районах открыты группы для детей раннего возраста — такая информация к ним в отдел не поступает.



​​Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В управлении образования, спорта и туризма администрации Центрального района нам сходу ответили, что малышей до 2 лет в сад не возьмут и открывать такие группы здесь не собираются. Раньше такая возможность у родителей была, но в последние годы, когда район существенно вырос за счет новостроек (микрорайон Лебяжий), возможности принимать детей раннего возраста не стало. Мест не хватает даже для подросших детей. Тем, у кого есть необходимость отдать ребенка до 2 лет в сад, предлагается решать проблему самостоятельно.

— Ваше право поставить ребенка на учет в другом районе, — посоветовали в управлении образования. — Очередь на детский сад в Центральном районе при этом за вами сохраняется.

Ситуация по районам города сильно отличается. Так, в управлении образования, спорта и туризма администрации Московского района рассказали, что группы для малышей у них есть в каждом микрорайоне. К ним даже привозят детей из других районов, например, из Фрунзенского.

— Группы комплектуем по необходимости. Нужно поставить на учет ребенка в службе «Одно окно», а потом прийти в управление образования, и мы предлагаем варианты. Если есть места в группах с 2 до 3 лет, можем предложить и туда пойти деткам, которые младше по возрасту, — рассказала главный специалист Светлана Струкова.

В Московском районе направления выдают круглый год. Если в сентябре мама решила, что ребенку рано идти в детский сад, а в середине года передумала — не беда, можно прийти в любое время. В течение месяца ребенка примут в один из детских садов. Неумение себя обслуживать также помехой не станет.

— Конечно, если ребенок в памперсах, менять их регулярно у воспитателей нет возможности. Педагоги работают по своему учебному плану. Но, как правило, дети, которых к нам приводят, уже самостоятельные, кушают сами, одеваются по мере своих возможностей.

Помимо групп раннего возраста в Минске есть и небольшое количество ночных. При необходимости ребенок может оставаться в саду круглые сутки. Это особенно актуально для родителей, которые работают посменно, подчеркнули в Комитете по образованию.

От 300 долларов за полдня — выбираем няню или частный сад

Если верить одному из сервисов по поиску домашнего персонала в Минске, в среднем час работы няни в сегодня стоит 3 доллара. Няни с большим опытом просят от 4 долларов и больше (600−650 долларов в месяц). Можно найти объявления за 2 доллара — как правило, на такие деньги соглашаются студентки или женщины без опыта и образования.

Посчитаем расходы молодой мамы, которая решила нанять няню и выйти на работу.

На полный день:

8 ч. + 1ч. (на дорогу)*3= 27 $.

27 $ * 22 (рабочих дня) = 594 $.

На полдня:

4 ч. + 1ч. (на дорогу)*3= 15 $.

15 $ * 22 (рабочих дня) = 330 $.

Большинство частных детских садов в Минске принимают детей с 2−3 лет, как и государственные. Минимальный возраст — 1,5 года (мы нашли всего несколько вариантов). Так, в частном детском саду «Комарик» на полдня ребенка можно оставить за 300 долларов в месяц. Целый день обойдется родителям в 450 долларов.

В частном детском саду «Давайте расти» цены называют в евро. Полдня будут стоить 350 евро, целый день — 550−600. Пока ребенок адаптируется к саду, родителям предлагают почасовую оплату — 3 евро в час.

Очевидно, что для женщин, которые получают среднюю зарплату, такие затраты сегодня неподъемны.