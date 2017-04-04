В торговом комплексе до недавнего времени было пять залов примерно в одном стиле: маленькие боксы по несколько метров для торговли. Но с течением времени первый зал «А» превратился в продовольственный и строительный супермаркеты, а зал «Б» — в большой торговый центр. В старом формате остались работать только два зала «В» и «Г», но в скором будущем и их ждет модернизация. А вот пятый зал «Д» открывается после ремонта.





Здесь торговые площади стилизовали под улочки с небольшими домиками. Еще одно нововведение — меняется режим работы торгового центра. С 1 мая 2017 залы «Б», «В», «Г» и «Д» в рабочие дни залы будут работать с 11 до 19 часов, в выходные- с 10 до 18 часов. В понедельник будут работать пока только ТЦ — залы «А» и «Б».

— Переход на новый, «летний» режим обусловлен, прежде всего, заботой об удобстве покупателей, которые смогут приехать к нам по окончании работы. Покупатель должен знать, что в определенные часы он не увидит массу закрытых роллет и должен чувствовать себя комфортно. Нами ведется большая работа по изменению облика «Короны» и новому ее наполнению, — рассказал генеральный директор ИООО «Корона» Кирилл Дорошук. — Скоро откроется приемный пункт химчистки, прорабатывается новая концепция общественного питания, запущен проект бесплатного WI-FI по всем залам, устанавливается оборудование для трансляции фоновой музыки, монтируется новое освещение, залы декорируются.



































Что касается обновленного зала «Д», то в администрации надеются, что часть магазинов начнет свою работу уже весной. Открытие всего зала с большой развлекательной зоной планируется в августе-сентябре.