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В Могилеве к 750-летию города разрисуют фасады зданий

05.04.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве несколько зданий магистральных улиц украсят наружной настенной живописью. Работы по созданию «картин» начнутся уже в апреле.


В управлении архитектуры и градостроительства горисполкома отметили, что уже есть утвержденный набор эскизных решений по созданию «картин» на домах. Созданием их займутся специалисты специализированных городских организаций, а также профессиональные художники-оформители промышленных предприятий.

Элементы настенной живописи появятся на торцах домов проспекта Мира, а также в исторической части города. Тема сюжетов — геометрические фигуры, история города,

Такая стрит-арт-акция не первая в Могилеве. Уличные художники с одобрения городской власти уже разрисовали в областном центре несколько фасадов пятиэтажек и дворовые постройки. Интересные дизайнерские решения были реализованы и на объектах промышленных предприятий города.

 
Теги: Могилев
 
 
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