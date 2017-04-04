В Могилеве несколько зданий магистральных улиц украсят наружной настенной живописью. Работы по созданию «картин» начнутся уже в апреле.





В управлении архитектуры и градостроительства горисполкома отметили, что уже есть утвержденный набор эскизных решений по созданию «картин» на домах. Созданием их займутся специалисты специализированных городских организаций, а также профессиональные художники-оформители промышленных предприятий.

Элементы настенной живописи появятся на торцах домов проспекта Мира, а также в исторической части города. Тема сюжетов — геометрические фигуры, история города,

Такая стрит-арт-акция не первая в Могилеве. Уличные художники с одобрения городской власти уже разрисовали в областном центре несколько фасадов пятиэтажек и дворовые постройки. Интересные дизайнерские решения были реализованы и на объектах промышленных предприятий города.