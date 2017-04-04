Организаторы определились с маршрутом акции в Международный день солидарности трудящихся – 1 Мая.

Местом сбора участников Марша запланирована Академия наук, откуда демонстранты панируют пройти на площадь Бангалор, где и состоится митинг.

Марш солидарности, по замыслу организаторов, должен начаться 1 мая сбором у Академии Наук в 16 часов, шествие и митинг на площади Бангалор должны пройти с 16 до 18 часов.

Независимые профсоюзы и оппозиция решили провести Первомай вместе. Цель первомайской акции – потребовать от властей «неотложного принятия мер против обнищания народа, поддержки социально уязвимых слоев и групп населения, создания новых, эффективных рабочих мест, устранения дискриминации в социально-трудовой сфере, исключения практик применения принудительного труда». Кроме того, в повестке дня стоят требования о выполнении решений Международной организации труда и отмены декретов президента №№3,5,29.

В оргкомитет по подготовке Марша солидарности вошли представители БКДП, Объединенной гражданской партии (ОГП), партии «Справедливый мир», оргкомитетов по созданию «Партии трудящихся», Партии «Белорусские христианские демократы», Белорусской женской партии «Надзея», Руха «За свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Партии зеленых, кампании «Говори правду», общественного движения «За независимость и государственность».

Заявку в Мингорисполком на проведение Марша солидарности подаст Белорусский конгресс демократических профсоюзов.

Очередное заседание оргкомитета запланировано на 10 апреля.

Логическое продолжение «маршей нетунеядцев»

Лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук пояснил БДГ, что Марш солидарности 1 Мая – логическое продолжение социально-экономических выступлений, которые прокатились по Беларуси в феврале-марте.

- Мы ежегодно пытаемся провести 1 мая в Минске митинг, демонстрацию или шествие, однако все последние годы нам не давали разрешения. Мы всегда отмечали 1 мая как Международный день солидарности трудящихся. Первомайский Марш солидарности должен стать логическим продолжением «маршей нетунеядцев», которые прошли по стране (в регионах и в Минске) за последние два месяца. С этой целью мы и предложили всем политическим партиям, движениям, рухам присоединиться к нашей акции, которая естественным образом вписывается в контекст Международного дня солидарности трудящихся.

- А оргкомитет рассматривает сценарии действий, если власти снова запретят проведение Первомая?

- Надо учитывать то обстоятельство, что демонстрация Федерации профсоюзов Беларуси состоится, мы не сомневаемся, что разрешение ФПБ получит. А в контексте поведения белорусских властей, которые всячески стремятся сохранить лицо (с какой целью – понятно всем), им будет очень сложно объяснить, почему одним профсоюзам разрешают акцию, другим – запрещают. Это обстоятельство дает возможности на власть, чтобы добиться разрешения на Марш солидарности.

Если разрешения не будет, тогда сам собой встает вопрос: что делать? Этот вопрос обсуждался на первом заседании оргкомитета, встанет и на последующих заседаниях. Мы будем принимать соответствующие решения: что делаем в случае, если власти подтверждают наш маршрут, и что делаем в случае запрета акции.