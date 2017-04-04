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В Гродно мужчина закурил, а потом заснул и чуть не сгорел в сухой траве
05.04.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by
48-летний житель областного центра, находясь в поле вблизи улицы Краснознаменной областного центра, закурил и уснул. От зажженной сигареты загорелся сухостой и одежда на мужчине,
Мужчина получил ожоги 20% тела. Пострадавший был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Подразделения МЧС на тушение горящей травы не привлекались.
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48-летний житель областного центра, находясь в поле вблизи улицы Краснознаменной областного центра, закурил и уснул. От заженной сигареты загорелся сухостой и...
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