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Редко идут к врачам. Депрессия среди минчан в 50 раз ниже общемирового показателя

05.04.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Официально в Минске от депрессии страдает не более 0,1% населения при общемировом показателе в 5%. Это говорит о том, что горожане просто не обращаются со своими проблемами к специалистам, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зама главврача по пограничной психиатрии городского клинического психиатрического диспансера Наталью Березовскую.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Она рассказала, что цифра в 0,1% скорее свидетельствует не о распространенности депрессии среди минчан, а о низкой обращаемости горожан к специалистам.

— По статистике, в мире от депрессии страдает примерно 5% населения. К сожалению, минчане не идут к психотерапевтам, психиатрам из-за страха перед постановкой на диспансерный учет. Однако на такие меры врачи идут только в тяжелых случаях. Более того, лечиться можно анонимно, тогда на психиатрический учет пациента не ставят. Поэтому никаких социальных ограничений обращение к специалистам не повлечет.

По словам Березовской, основной способ лечения депрессии у взрослых — прием медикаментов. Но люди опасаются привыкания к антидепрессантам.

— Но как такового привыкания к этим лекарствам не возникает. Лечение депрессии длительное. Более того, когда снимается острое состояние, человеку необходима поддерживающая терапия, чтобы в дальнейшем не возникло обострений заболевания. К сожалению, не все пациенты это понимают, многие после снятия острого состояния игнорируют прием препаратов.

В столице помощь людям, страдающим депрессивными расстройствами, оказывают в городском центре пограничных состояний (входит в структуру городского клинического психиатрического диспансера), а также психотерапевты и психологи, работающие в столичных поликлиниках. Кроме того, анонимное лечение депрессии предлагает Минский областной клинический центр «Психиатрия — наркология». В экстренных случаях можно круглосуточно позвонить по телефону доверия 8 (017) 290-44-44.

 
Теги: Минск
 
 
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Официально в Минске от депрессии страдает не более 0,1% населения.

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