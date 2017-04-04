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Главред Sputnik ответила на "разоблачение" американского сенатора

05.04.2017 14:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала "разоблачение" СМИ из уст сенатора-демократа Джин Шахин.

Главред Sputnik ответила на "разоблачение" американского сенатора
© Sputnik. Эмиль Садыров
Симоньян поделилась секретом подъема по карьерной лестнице

Американский политик принесла на слушания в сенат большую фотографию с главным редактором телеканала RT и агентства Sputnik Маргаритой Симоньян и российским президентом Владимиром Путиным. Этим снимком Шахин пыталась показать "что происходит" в этих СМИ. Также она заявила, что фотография была взята из рассекреченного доклада американской разведки.

"Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — прокомментировала событие сама Симоньян.

Также главред Sputnik опубликовала в своем Twitter еще одну фотографию с Путиным, доказывающую, что с президентом она виделась дважды.

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала "доказательства" американского сенатора и заявила, что "Шахин не первый раз отличается глупостями".

"В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию президента России и руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", — написала Захарова в Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме Симоньян, о конфузе сенатора США высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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