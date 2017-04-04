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Израильская партия "Авода" отложила выборы из-за концерта Бритни Спирс
05.04.2017 14:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Левоцентристская израильская партия "Авода" отложила праймериз, чтобы они не совпали по времени с концертом популярной американской певицы Бритни Спирс.
© AFP/ GIUSEPPE CACACE
Лейбористы были вынуждены перенести выборы с 3 на 4 июля, так как были трудностей с наймом охранников для обеспечения безопасности мероприятия. На праймериз партия должна выбрать лидера, который будет одним из претендентов на пост премьер-министра Израиля.
"Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много – на Бритни", – заявил представитель партии
По его словам, охрану нанимают на день, поэтому, когда совпадают два подобных мероприятия, есть трудности.
В настоящее время "Авода" является оппозиционной к "правому" правительству Биньямина Нетаньяху. Альянс партии с движением "Ха-Тнуа", является второй по численности фракцией в парламенте Израиля.
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У партии возникли сложности с наймом охраны для праймериз, так как много людей задействовано для охраны концерта.
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